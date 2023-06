Shell Bay Club: o novo destino de luxo privativo com campo de golfe

Enquanto o beach tênis se fixa no Brasil como esporte da moda, o golfe continua em alta nos Estados Unidos. Na Flórida, um novo destino de luxo de residências privadas surge com campo de golfe. O Shell Bay representa a nova fronteira de clubes de elite, residências sob medida, bem-estar e lazer, oferecendo um dos clubes privados mais exclusivos da América do Norte. As comodidades e a programação foram cuidadosamente projetadas com atletas e especialistas de classe mundial para atender tanto ao estilo de vida luxuoso quanto ao desempenho máximo.

O Shell Bay Club inclui um campo de golfe profissional de 6.629 metros projetado por Greg Norman, uma instalação de prática de 4.046 metros quadrados com um campo de par 3 de 9 buracos, um centro de raquetes de primeira linha com quatro superfícies de tênis Grand Slam, quadras de pickle ball e padel, um iate clube privado com 48 lugares e um Clubhouse privado para membros com spa e centro de fitness de alto desempenho.

“O campo de Shell Bay será uma das experiências de golfe mais exclusivas e puras que já projetei. Completamente isolado de seus arredores, o layout perfeito para caminhadas irá capturar a verdadeira essência do jogo com fairways imaculadamente condicionados, bunkers estilo cinturão de areia e greens contornados que testam todos os clubes. Será um lugar onde você poderá mergulhar totalmente no jogo”, diz a lenda do golfe e designer de campos Greg Norman.

Assim como as áreas de lazer, as residências oferecem layouts de conceito aberto com amplas áreas de convivência e entretenimento, janelas do chão ao teto, tetos expansivos de três metros em andares típicos, banheiros inspirados em spa, terraços com vista para o campo de golfe privado e minibares servidos pelo hotel.

Além disso, as residências terão um Diretor de Residências dedicado para fornecer o mais alto nível de atendimento personalizado e serviços de resort à la carte, incluindo serviço de limpeza e refeições na residência.

Além das residências de marca, Shell Bay terá um resort boutique administrado pela Auberge Resorts Collection. Auberge é o melhor resort de luxo e operador residencial conhecido por experiências únicas em destinos extraordinários, com hotéis como Auberge Du Soleil em Napa Valley, Hotel Jerome em Aspen, Lodge at Blue Sky em Park City, Mayflower Inn and Spa em Connecticut, e o Grace Hotel em Santorini.

A empresa foi nomeada pela Travel + Leisure como uma das “Top Hotel Brands in the World”, enquanto 12 de suas 22 propriedades foram premiadas na Travel + Leisure’s 2022 World’s Best List, a maior porcentagem de qualquer marca.