Sesc Pompeia terá evento gratuito com Gilberto Gil amanhã (30)

Ex-ministro da Cultura e membro da Academia Brasileira de Letras, Gilberto Gil é reconhecido e admirado no mundo inteiro. Com 80 anos recém completados, o cantor e compositor acaba de lançar a edição comemorativa e ampliada do livro Todas as Letras. Com isso, amanhã (30), às 19 horas, acontecerá o evento de lançamento da edição no Sesc Pompeia.

Em um bate-papo promovido pela Companhia das Letras em parceria com o Sesc Pompeia, Gil conversará com o letrista e compositor artístico Carlos Rennó, com mediação da jornalista Adriana Ferreira Silva.

Com a organização de Carlos Rennó, ilustrações inéditas de Alberto Pitta e textos de Arnaldo Antunes e José Miguel Wisnik, esta terceira edição de Todas as Letras reúne o conjunto das canções compostas por Gil, uma cronologia e centenas de comentários do autor a respeito de suas composições.

A nova edição conta com mais de quatrocentas letras escritas pelo cantor, compositor e multi-instrumentista em sessenta anos de carreira.

A obra de Gilberto Gil contribuiu para a transformação do conceito estético da letra de música ao lhe dar status de poesia, cantada e popular.

Serviço:

30 de agosto às 19h

Teatro Sesc Pompeia

Grátis, com retirada de ingressos com uma hora de antecedência. Limitado a um ingresso por pessoa. Sesc Pompeia – Rua Clélia, 93 - Pompeia - São Paulo/SP

