Série sobre Maradona revela detalhes desconhecidos um ano após sua morte

A série da Amazon Prime Video sobre o astro de futebol argentino Diego Armando Maradona, que estava em produção quando o ex-jogador morreu quase um ano atrás, promete revelar detalhes pouco conhecidos de sua vida e sua carreira, desde sua origem humilde até sua conversão em uma figura mundial.

Embora sua história tenha sido relatada inúmeras vezes por meios de comunicação de todo o mundo, os produtores de "Maradona: sonho bendito" consideraram que sua vida, com seus triunfos futebolísticos e seus escândalos de consumo de drogas e outros excessos, merecia ser contada em uma série, a qual não revelaram se incluirá sua morte.

A primeira temporada estreará na sexta-feira na Amazon Prime Video em mais de 240 países, com um esquema de 10 episódios de uma hora que mostrarão a vida do jogador, de seus primórdios no bairro de Villa Fiorito até sua passagem por Barcelona, Nápoles e a seleção argentina.

Maradona, considerado um dos melhores jogadores de futebol da história e campeão do mundo com a Argentina na Copa do Mundo de 1986, morreu em 25 de novembro de 2020 com 60 anos devido a uma parada cardíaca em uma casa nos arredores de Buenos Aires.

A série mescla imagens de arquivo com a interpretação de atores argentinos conhecidos, que começaram a filmá-la quando Maradona ainda estava vivo e que por isso mesmo esperavam conhecer sua opinião sobre a série.

A produção, cujo roteiro recebeu o consentimento do jogador, mostra a forma generosa e despojada de ser de Maradona e como sua personalidade o levava às vezes a dar opiniões públicas que acabavam sendo polêmicas.