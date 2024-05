Série, livro e exposições: três seleções culturais para aproveitar o feriado

Fuga cinematográfica

A fuga do líder dos Panteras Negras Huey P. Newton para Cuba poderia ter sido uma história de Hollywood — e foi. Com base em um artigo de Joshuah Bearman, The Big Cigar: A Fuga conta a história real do ousado planode evasão para a ilha caribenha do fundador do grupo ativista. A estratégia para escapar do FBI contou com a ajuda do famoso produtor Bert Schneider e uma produção cinematográfica falsa.

The Big Cigar: A Fuga | Com André Holland, Alessandro Nivola e Tiffany Boone | Disponível na Apple TV+

LIVRO

Das telas aos palcos

Cine Subaé — escritos sobre cinema (1960–2023), de Caetano Veloso (Companhia das Letras/Divulgação)

A programação do Cine Teatro Subaé, em Santo Amaro (BA), serviu de inspiração para que Caetano Veloso, ainda na juventude, atuasse como crítico e sonhasse em dedicar sua vida à direção de filmes. Agora, a Companhia das Letras publica Cine Subaé — Escritos sobre Cinema (1960–2023), que reúne críticas de Caetano da década de 1960, entrevistas, depoimentos e comentários que revelam o repertório cinematográfico do compositor.

Cine Subaé — escritos sobre cinema (1960–2023), de Caetano Veloso | Claudio Leal e Rodrigo Sombra (organização), Companhia das Letras | Lançamento em 28 de maio, 129,90 reais

FOTOS

Memória fotográfica

Fotógrafos brasileiros e estrangeiros relembram suas trajetórias em exposição no MIS-SP | Júlia Storch

Foto de Sebastião Salgado: homenagem a Portugal (Sebastião Salgado/IMS/Divulgação)

O mês de maio é marcado pela fotografia no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, com exposições de artistas nacionais e internacionais na programação. Com curadoria do diretor-geral do MIS, André Sturm, esta edição conta com cliques inéditos de Sebastião Salgado durante a Revolução dos Cravos, em Portugal, há 50 anos. As mais de 50 fotografias vêm a público pela primeira vez no aniversário de um dos maiores marcos da história de Portugal e da democracia na Europa.

Maio Fotografia no MIS 2024 também conta com cliques de ­Thereza Eugênia, fotógrafa baiana que registrou de forma íntima o convívio com artistas brasileiros no Rio de Janeiro nas décadas de 1960 a 1980, como Chico Buarque, Caetano Veloso, Maria Bethânia, Ney Matogrosso, Gal Costa e Gilberto Gil.

A mostra conta ainda com trabalhos de Sergio Poroger, que traz um resgate dos cinemas de rua do Brasil e do mundo, Gabriel Chaim, fotojornalista paraense que cobriu diversas guerras, e Bruno Mathias, fotógrafo selecionado pelo programa Nova Fotografia do MIS, com uma produção que remete à fantasia de paisagens tradicionais.

“Após 12 anos de sua estreia e de sete edições realizadas, retomamos o projeto Maio Fotografia no MIS em sua essência: uma verdadeira ocupação fotográfica por todo o museu, que contempla desde novos talentos até grandes nomes nacionais e internacionais do meio”, diz Sturm.

Maio Fotografia no MIS 2024 | Até 30 de junho | Museu da Imagem e do Som (MIS) | Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo | Ingressos: 10 reais (inteira) e 5 reais (meia); grátis às terças-feiras e na terceira quarta-feira do mês