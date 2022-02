Seis tendências que devem marcar o mundo do vinho em 2022

A mudança foi a única constante desde a chegada do Covid no Brasil no início de 2020. Transformações radicais na rotina levaram o consumidor a tomar novas decisões: uma delas foi eleger o vinho como bebida da pandemia. Foram dois anos de crescimento expressivo no seu consumo, que até então aumentava timidamente ano a ano. Como resultado, 2021 se encerrou com uma expansão significativa na base de consumidores regulares de vinho, chegando a 51 milhões de pessoas, um aumento de 12 milhões de consumidores no ano, e que representa 36% da população adulta brasileira, segundo o relatório Brazil Wine Landscapes 2022 da Wine Intelligence.

O ano de 2022 se inicia com cautela, após toda a euforia de consumo observada nos últimos dois anos. A pandemia persiste, a economia dá sinais de instabilidade, com a inflação e o desemprego em alta, o que impacta diretamente no consumo de vinho; e há eleições no segundo semestre. Será neste cenário adverso que os consumidores e as empresas irão ajustar os ponteiros e moldar o que deve ser o mercado brasileiro de vinhos em 2022 e além.

Novas mudanças estão no radar e indicam caminhos para o mundo do vinho. Do comportamento do consumidor frente aos aumentos de preços – sim, eles devem continuar –, aos vinhos com mais açúcar residual e os coquetéis com a bebida.

Atento a estas transformações, o blog da Winext analisa seis tópicos que devem marcar o setor neste e nos próximos anos.

Preços em alta

A cena de vinhedos franceses iluminados por velas e fogueiras rodaram o mundo em abril do ano passado. A imagem simbolizou as geadas fora de época, que reduziram sensivelmente o volume da safra na Europa, principalmente na Borgonha. Poucos meses depois, importadores receberam as novas tabelas de preços, com aumentos de mais de 20%. E não foi só a geada que causou a subida de preços: houve aumento nos custos de produção e transporte nestes tempos de Covid. Para cruzar o Oceano Atlântico, os custos de importação explodiram desde o início da pandemia.

Segundo Adão Morellato, da International Consulting, o valor dos fretes entre Europa e Brasil quintuplicaram nos últimos dois anos, enquanto o aumento da espera para liberação de mercadorias pesou no fluxo de caixa dos importadores. “Containers que custavam antes 700 euros hoje não saem por menos de 3 mil euros, e o que antes levava 10 dias para liberar, hoje ultrapassa os 30 dias”, afirma. “Frente aos aumentos de preços, os consumidores se dividem em três grupos: a minoria, que não muda seu perfil de consumo; aqueles que reduzem a quantidade de consumo e os que continuam gastando o mesmo valor, mas por um vinho de menor qualidade.”

Frente a estes aumentos – dados da consultoria Ideal mostram que o preço FOB do vinho importado subiu 6,6% em 2021, em comparação com o ano anterior, chegando a 26,5 dólares a caixa de 9 litros. Segundo a IWSR, a reação dos consumidores seguiu três formas de comportamento. Primeiro, há uma minoria que se conformou com a alta de preços e não mudaram o perfil de consumo. O segundo grupo segue a tendência chamada de shrinkflation – em que o preço permanece, mas o volume contido na embalagem diminui. Como os recipientes de vinho não encolheram, o consumidor reduziu em vez disso a quantidade ou frequência de compra dos seus rótulos preferidos. Por fim, o terceiro grupo rendeu-se à chamada skimpflation: pagando mais ou menos o mesmo do que costumava por um produto de qualidade inferior.

Saúde e moderação no centro das escolhas Em meados de 2021, a chef Janaina Rueda teve a ideia de introduzir o vinho sem álcool nos restaurantes Bar da Dona Onça e Casa do Porco, em São Paulo. “Começamos com a bebida no menu especial, mas a procura nos levou a incluir os rótulos na carta”, conta ela. Desde então, a procura por bebidas com menor teor alcóolico – com maior destaque –, ou sem álcool só aumentou em seus restaurantes. Janaína chegou até a estudar a importação de uma máquina, que conheceu na Espanha, capaz de extrair o álcool de qualquer bebida. “A chefe Janaína Rueda trouxe o vinho sem álcool para o menu degustação, mas a procura a levou a incluir a bebida na carta.” A chef não está sozinha. A preocupação com a saúde e com uma vida mais saudável é também um dos reflexos da pandemia e que tem levado muitos consumidores a refletir sobre a quantidade de álcool ingerida. Um exemplo é o estudo Opportunities for Low- and No-Alcohol Wine 2021, da Wine Intelligence, que aponta que os vinhos de baixo teor alcoólico tem o maior índice de oportunidade entre os 20 mercados analisados. Nesta categoria, o Brasil alcançou o mais alto índice de oportunidade (50), seguido por Nova Zelândia (41) e Portugal (36). Também na categoria dos vinhos sem álcool, o Brasil apresentou um dos mais elevados índices de oportunidade do estudo (33). Em contraste, entre os franceses estes índices são de 22 e 18, respectivamente; e para os norte-americanos, de 28 e 20. - O estudo aponta ainda que a comunicação direta com o consumidor, pelas mídias sociais, e o e-commerce foram canais bastante eficientes para a divulgação deste estilo de vinho. Aliás, a pandemia levou até a uma democratização de oportunidades entre pequenas e grandes empresas já que as duas usaram as mesmas plataformas e estratégias digitais para chegar até os bebedores. Com a reabertura dos bares e restaurantes, os bartenders e sommeliers são personagens importantes para incentivar este consumo, que tende a continuar crescente. Na linha de uma bebida mais saudável, há exemplos que podem chegar ao vinho. Gigantes de bebidas como Stella Artois e Budweiser colocaram em mercados testes latinhas de 330 ml de cervejas com 30% da necessidade diária do consumo de vitamina D. A aceitação do consumidor ainda é uma incógnita e o lançamento foi polêmico, com diversos especialistas criticando a adição destes componentes à cerveja. Mas não deixa de mostrar que o tema da saúde entrou no radar da indústria de bebida. Novos estilos adequados à demanda German Garfinkel, diretor de B2B e Supply da Wine, hoje a maior importadora de vinhos brasileira, se diz muito animado com a nova linha de vinhos Dadá, elaborado pela Finca Las Moras, do grupo argentino Peñaflor. Lançados em outubro de 2021, os rótulos se destacam pela alta quantidade de açúcar residual – o Dadá Art Wine 3, elaborado com Cabernet Sauvignon e Syrah, por exemplo, tem 11,28 gramas de açúcar por litro. Além da classificação como meio seco, a linha traz uma comunicação mais voltada para a experiência de provar o vinho, do que para a uva ou região produtora. O espumante, por exemplo, é chamado de Pink Sweet. “Acredito na categoria. O consumidor tem uma trajetória a percorrer com o açúcar”, diz ele. “Paralelo à tendência de provar vinhos meio secos, o consumidor brasileiro também está aberto a experimentar outras bebidas alcoólicas.” Paralelo à tendência crescente dos vinhos meio secos, em geral identificados como mais frutados e macios – quase um não vinho –, o consumidor brasileiro também se declara disposto a provar outras bebidas. O relatório da IWSR mostra que estamos em segundo lugar no ranking dos consumidores propensos a experimentar outras bebidas alcoólicas, atrás apenas dos chineses. São pessoas que aceitam passar do vinho para as cervejas especiais, os diversos uísques, coquetéis, etc. É como se o brasileiro, depois de se abrir ao universo do vinho, percebesse a oportunidade de experimentar outros aromas e sabores, talvez sem ser fiel a nenhum deles. Bebidas prontas O vinho chegou à categoria das bebidas prontas para consumo. O Portonic, elaborado com o vinho do Porto e envasado em latinhas de alumínio, é um bom exemplo. O coquetel pronto para beber é a aposta de vinícolas, como a portuguesa Taylor’s, para o mercado europeu durante o verão, e para outros países em que o clima temperado é uma constante ao longo do ano. Depois do sucesso na Europa, as primeiras latinhas do Portonic, da Taylor's, e do Pink & Color, da Croft, desembarcarão até o final de fevereiro no Brasil, devendo custar cerca de 20 reais. O embarque, diz o executivo Fernando Seixas, atrasou porque o conservante usado no lançamento não foi aprovado pela legislação brasileira, obrigando-os a mudar a formulação. “É um produto novo, elaborado com o vinho do Porto e que ajuda a democratizar o mercado”, afirma. E logo acrescenta: “o consumidor jovem quer bebidas mais fáceis de beber e aqui o coquetel já vem pronto.”. “As bebidas prontas para consumo devem representar 8% do mercado de bebidas alcoólicas até 2025. Em 2020, elas tinham 4% do mercado” A Taylor’s não é a única a apostar nos drinques em lata. A espanhola Freixenet é outro exemplo, com a linha Mía. Em ambos os casos, a decisão de lançamento foi baseada em dados. Segundo o IWSR, as chamadas bebidas prontas para consumo, ou Ready to Drink (RTD), devem representar 8% do mercado de bebidas alcoólicas até o ano de 2025 – em 2020, elas tinham 4% do mercado. Estima-se uma taxa de crescimento anual na casa dos 15%, enquanto as bebidas alcoólicas em geral devem crescer cerca de 1% ao ano. Ou seja, uma previsão de crescimento muito superior a dos destilados, vinhos e cervejas. Os dez mercados em foco para as RTDs são Austrália, Brasil, Canadá, China, Alemanha, Japão, México, África do Sul, Reino Unido e EUA, que representam mais de 85% de todo o volume desta categoria no mundo. Ainda, as RTDs estão ganhando espaço entre as bebidas premium. Basta observar a embalagem de Portonic, da Taylor’s, para entender este fenômeno.