Tinto, branco ou rosé? 5 vinhos essenciais para provar em 2022

O primeiro final de semana do segundo mês do ano já está aí. Quantos vinhos você descobriu esse ano? A pedido da EXAME, o e-commerce Edega recomenda 5 rótulos essenciais para você experimentar em 2022.

Em parceria com a EXAME, a Edega oferece descontos exclusivos aos leitores. Quem comprar por meio do link da EXAME ganha 10% de desconto em todo o portfólio. Para isso, é só acessar o site do e-commerce por meio desse link e, na hora de concluir o cadastro obrigatório, selecionar a opção “Exame” na aba “Como nos conheceu”.

Blanc de Garance 2018

Vinho com ótima textura e plenitude na boca. Boa complexidade aromática que traz ao nariz aromas de ervas frescas, chá de ervas, e finas notas de marmelo. Para beber em volta da piscina e na praia, como petiscos ou carne branca leve e peixes magros. Preço: 130 reais no edega.com.br.

Château Paradis Casseuil Domaines Barons de Rothschild 2017

-

O Paradis Casseuil é um vinho encantador! De cor vermelha com reflexos roxos e bom brilho. O nariz é dominado por notas de especiarias, de amêndoas grelhadas e de um toque tostado, além de uma fruta intensa. A boca é bem equilibrada e redonda, com taninos mais marcados no final. Um Bordeaux moderno sem perder a elegância, que é a marca registrada da Lafite Rothschild. Harmoniza com carnes greladas ou assadas. Preço: 290 reais no edega.com.br.

TAERSIA NEGROAMARO BIANCO 2017

Um branco de cor dourada esverdeada e brilho intenso. O nariz lembra especiarias, frutas amarelas, toque de limão siciliano e ervas aromáticas. A boca é bem estruturada com a sensação que o vinho não traz só o habitual equilíbrio entre acidez e fruta dos brancos, mas também com uns taninos levemente perceptíveis. Belo final fresco e mineral. Preço: 190,00 reais no edega.com.br.

-

De cor vermelha rubi intensa, mostra sua vivacidade com bastante brilho. No nariz encontra-se um belo conjunto de frutas negras maduras, azeitona preta e toque de torrefação. A boca é densa e carnuda e os taninos bem trabalhados dão suavidade e elegância, o que resulta em um final persistente e harmonioso. Um Bordeaux que surprende ao primeiro contato por sua densidade aromática e o peso do seu corpo, facilmente encontradas em denominações mais nobres da região. Bordeaux perfeito para beber acompanhado de uma bela carne grelhada, como um bife ancho ou uma suculenta picanha. Acompanha também uma paleta de cordeiro assada. Preço: 280,00 reais no edega.com.br.

AUSSIÈRES ROSÉ 2019

-

Descrição: Um lindo rosé de cor salmão média brilhante, no nariz é bastante expressivo e apresenta notas generosas de frutas vermelhas, principalmente de framboesa. Na boca é redondo, fresco e apresenta um final especiado, com notas de pimenta branca e alcaçuz. Pode ser servido acompanhado decaperitivos como batatas com molho aïoli, paella e pizza de abobrinha. Preço: 160,00 reais no edega.com.br.