Grupo Tokyo assume parte do Martinelli e traz tour histórico de volta ao centro de São Paulo

Após pausa de um ano para obras de restauração, o edifício Martinelli, um dos primeiros arranha-céus de São Paulo, retomará sua visitação guiada no dia 5 agosto. A construção do prédio foi iniciada em 1924 e desde o começo de sua existência ele já simbolizava um marco para o processo de verticalização da cidade.

Durante o tour, os visitantes poderão conhecer a história do edifício, o contexto de sua construção e seu impacto no desenvolvimento da região central da cidade.

Festas no terraço do Edifício Martinelli são sucesso de público, com vendas esgotadas em todas as edições, segundo o Grupo Tokyo

Em 2023, o Grupo Tokyo, que possui uma casa de eventos na cidade, foi vencedora da licitação da prefeitura, e desde então ganhou a concessão dos quatro últimos andares do Martinelli, que durará 15 anos. O grupo pretende investir R$ 100,5 milhões para dar vida nova ao imóvel.

A visitação guiada será concentrada na área administrada pelo grupo e inclui o terraço, que oferece uma das vistas mais amplas da cidade, abrangendo a Catedral da Sé, a Serra da Cantareira, Vale do Anhangabaú e outros pontos marcantes da capital paulista.

Desde que assumiu a administração de parte do prédio, o Tokyo tem feito festas, eventos e atividades culturais variadas. Em 2024, eles receberam 110 mil visitantes. "Nós temos festas de música eletrônica, sertanejo, pagode, rock, anos 90, justamente para que todo mundo possa se sentir representado e vir conhecer o espaço não só durante o dia, mas também durante a noite", comenta Fabio Floriano, sócio-fundador do Grupo Tokyo.

O projeto reforma prevê, futuramente, a criação de um observatório com vista panorâmica da cidade, além de museu, cafés, bares e eventos culturais. A previsão de entrega está prevista para o primeiro trimestre de 2026.

Outra novidade é a instalação de um restaurante com operação própria, com capacidade para 240 pessoas. Segundo Floriano, ele deve operar no almoço e jantar e ter rotatividade de chefs. O projeto das áreas novas tem assinatura do escritório de arquitetura Ohtake, junto com a Ilha Arquitetura.

Veja o projeto de restauração:

Preservação da história

O contrato de concessão inclui melhorias como a pintura da fachada, que recuperará as cores rosa e branco que fizeram o prédio ficar conhecido como "bolo de noiva" pelo escritor Oswald de Andrade. Além disso, os granilitos dos parapeitos estão sendo limpos, e o interior do edifício será restaurado para recuperar suas cores originais.

A intervenção inclui a instalação de novos materiais, como vidro translúcido nos terraços, para garantir segurança com interferência mínima na paisagem, e plataformas de nivelamento das escadas, para garantir acessibilidade.

Uma equipe especializada do Estúdio Sarasá [responsável também pela restauração do Museu do Ipiranga] realiza uma investigação detalhada para garantir a fidelidade à concepção original do edifício.

Durante o processo de restauração, foram descobertos afrescos originais nas paredes internas, que estão sendo restaurados por especialistas em preservação de patrimônio.

Em função de obras ainda em andamento, a visitação ocorre apenas uma vez por semana — sempre às terças — com ingressos gratuitos disponíveis pelo Instagram do Martinelli.

As visitas terão 45 minutos de duração em seis horários entre 12h30 e 17h30. Os guias serão disponibilizados pelo programa Vai de Roteiro, da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo.

Tendência de tour guiado pelo centro

Edifício Copan, projetado por Oscar Niemeyer, oferece tour guiado em São Paulo (Paulo Fridman/Corbis via Getty Images)

Com a reabertura, o Martinelli acompanha a tendência de outros edifícios históricos no centro de São Paulo, como o edifício Copan e o Hotel Jaraguá, que também oferecem visitas guiadas.

O hotel Jaraguá foi inaugurado em 1954 e é conhecido por obras de arte de Di Cavalcanti, com um grande mural localizado no térreo, e o painel de Clóvis Graciano no lobby. Durante a visita, os turistas têm a chance de explorar as particularidades do projeto arquitetônico do hotel que abriga um relógio em seu topo. Atualmente, o hotel está sob administração da rede Nacional Inn.

Os tours acontecem de segunda a domingo, das 17h às 18h, com custo de R$ 50 por pessoa. É necessário agendar as visitas com antecedência pelo telefone (11) 2199-0608, e grupos de até cinco pessoas são permitidos. Caso haja mau tempo, o tour pode ser cancelado.

Já o Copan abre seu terraço durante as visitas guiadas e um bombeiro acompanha os turistas até o 32º andar do edifício, onde eles têm a chance de admirar a vista panorâmica de São Paulo.

As visitas, com duração de 15 a 20 minutos, acontecem de segunda a sexta-feira, nos horários de 10h30 e 15h30, exceto feriados. Para participar, basta chegar com 15 minutos de antecedência.