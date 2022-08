Saiba quais foram as comidas mais pedidas por delivery em 2022

Os pedidos por delivery cresceram cerca de 160% no acumulado dos últimos dois anos – e os itens mais “queridos” pelos brasileiros vão desde hambúrguer até comida mexicana. Quem fez o estudo foi a Hubster, empresa que unifica e gerencia aplicativos de entrega em uma única plataforma. E o levantamento levou em consideração apenas grandes redes de restaurantes, nos quais os usuários gastaram aproximadamente 60 reais por pedido e fizeram oito refeições por mês, em média.

Para Leonardo Raful, CEO do Hubster, o Brasil realiza aproximadamente 75 milhões de pedidos por mês, o que ainda é pouco. "O delivery entrou para a rotina do brasileiro e vai se expandir à medida que os preços ficarem mais interessantes e com entregas mais ágeis. Restaurantes que conseguirem ser mais eficientes nas operações terão maiores chances de aproveitar o crescimento ", afirma.

Comidas mais pedidas em delivery no primeiro semestre de 2022:

Hambúrguer (carne e/ou frango)*

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 3.499.900

Média de pedidos por mês: 583.317 Frango frito

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 404.530

Média de pedidos por mês: 67.422 Açaí

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 372.684

Média de pedidos por mês: 62.114 Batata frita

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 363.160

Média de pedidos por mês: 60.527 Sorvete

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 352.590

Média de pedidos por mês: 58.765 Pizza

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 337.974

Média de pedidos por mês: 56.329 Milk shake

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 193.706

Média de pedidos por mês: 32.284 Comida brasileira

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 181.068

Média de pedidos por mês: 30.178 Refrigerante**

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 71.378

Média de pedidos por mês: 11.896 Comida mexicana

Total de pedidos no 1º sem. 2022: 30.783

Média de pedidos por mês: 5.131

* Combos podem estar incluídos nesses números, ou seja, pedidos já com bebida e batata frita.

**Pedidos não atrelados a combos.

