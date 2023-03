Rolex e Patek valorizaram acima de ganhos do S&P em cinco anos

Os preços dos relógios Rolex, Patek Philippe e Audemars Piguet valorizaram em média 20% ao ano desde meados de 2018, superando o índice S&P 500, à medida que os valores dos relógios de luxo usados dispararam, mostra um novo relatório.

O índice S&P 500 obteve retornos anuais médios de 8% de agosto de 2018 a janeiro de 2023, enquanto uma cesta de modelos de relógios usados das principais marcas suíças cresceu mais que o dobro do ritmo, aponta relatório da Boston Consulting Group e do revendedor do mercado secundário WatchBox. Isso apesar dos preços de alguns modelos usados, incluindo Rolex Daytonas, Patek Nautilus e AP Royal Oaks, terem caído em até um terço desde o pico do mercado no primeiro trimestre de 2022.

Os preços de uma cesta dos chamados relógios de marcas independentes, incluindo FP Journe, H. Moser & Cie e De Bethune - um pequeno produtor suíço que é de propriedade majoritária da WatchBox - retornaram 15% no mesmo período. O relatório aponta relógios de luxo como uma classe de ativos alternativa para ações, títulos, arte e vinho.

Durante um período mais longo, ações superaram os relógios como um ativo de investimento. O S&P 500 teve uma taxa de crescimento anual composta de 12% entre 2012 e 2022, enquanto os relógios Rolex, Patek e AP tiveram uma média de 7%.

Relógios como hobby para as novas gerações

Os aumentos dos preços dos relógios no mercado secundário aceleraram acentuadamente durante a pandemia, à medida que os consumidores das gerações Millennial e Z, com fluxo de caixa e presos em casa, descobriram um novo e caro hobby de colecionar relógios suíços. A ascensão e queda dos valores das criptomoedas também se correlacionam com os preços dos relógios usados.

“Valor e transparência são os impulsionadores do mercado secundário e isso tem sido um impulsionador da liquidez”, disse Sarah Willersdorf, diretora-gerente e sócia do BCG em Nova York, em entrevista.

Mais de 60% das transações foram online, em comparação com 15% para novas compras. Embora os homens ainda constituam a maioria dos compradores, o número de mulheres e colecionadores mais jovens está crescendo rapidamente, acrescentou ela.

A WatchBox, com sede na Filadélfia, é uma das maiores vendedoras de relógios usados do mundo, com operações nos Estados Unidos, Suíça e Hong Kong e possui patrocinadores, incluindo o ex-jogador da NBA Michael Jordan e o investidor ativista Bill Ackman.

O Boston Consulting Group e a WatchBox cofinanciaram a pesquisa do consumidor realizada para o relatório.

O mercado secundário de relógios de luxo cresceu para US$ 24 bilhões em 2022, em comparação com o mercado primário de varejo, que valia US$ 55 bilhões. O mercado de usados deve crescer 9% ao ano, para US$ 35 bilhões até 2026, à medida que os preços aumentam e mais pessoas começam a colecionar relógios, de acordo com uma previsão do BCG.

A LuxeConsult, uma empresa suíça independente de análise e consultoria, recentemente estimou que as vendas de relógios de luxo usados ultrapassariam o mercado primário em 2033, com vendas subindo para US$ 85 bilhões.

Muitas vezes apelidado de “mercado cinza”, o setor secundário de relógios de luxo foi impulsionado em dezembro, quando a gigante suíça Rolex disse que começaria a autenticar relógios usados para revenda por meio de sua rede de revendedores autorizados.

