Relato de Alec Baldwin sobre morte em set de filmagem irá ao ar nesta 5ª

O primeiro relato público de Alec Baldwin sobre a morte a tiros no set do filme "Rust" será transmitido na noite desta quinta-feira, cerca de seis semanas depois que uma arma que ele usava durante um ensaio disparou uma bala real e matou uma diretora de fotografia.

Baldwin deu uma entrevista que George Stephanopoulos, da rede ABC, descreveu como explícita e detalhada. A tragédia ainda está sendo investigada por autoridades do Estado norte-americano do Novo México.

Em um trecho adiantado, Baldwin disse que não puxou o gatilho da arma, o que cria a possibilidade de o revólver Colt de calibre .45 ter disparado acidentalmente.

"Eu jamais apontaria uma arma a alguém e puxaria o gatilho contra a pessoa", disse o ator, de acordo com o trecho.

O departamento do xerife de Santa Fé, que interrogou Baldwin imediatamente depois do incidente, mas não revelou o que ele disse, comunicou na quarta-feira que não tem comentários sobre as colocações do ator.

Baldwin, conhecido por interpretar um executivo de rede de televisão egoísta na série cômica "30 Rock", aparece pouco desde o acidente de 21 de outubro no Rancho Bonanza Creek. Ele era o protagonista e também um produtor do faroeste de baixo orçamento.

A diretora de fotografia Halyna Hutchins morreu e o diretor Joel Souza ficou ferido quando uma arma que o ator Alec Baldwin foi informado ser segura disparou uma bala real.

Nenhuma acusação criminal foi feita.