Refrigerante da Heineken? Marca entra em nova categoria de bebidas

Talvez seja difícil enumerar quantos sabores e marcas de refrigerante existem no mercado. Com pouco açúcar, mais baratos, tamanho família ou individual, em pequenas latas premium, são diversas opções. Agora, mais uma oferta será comercializada: o refrigerante Clash'd, lançamento com assinatura do Grupo Heineken. Sim, além da cerveja da garrafa verde, a marca holandesa também está presente no segmento de refrigerantes.

Mesmo sem álcool, o novo refrigerante tem lembranças da Heineken. Na receita há malte, e através do processo de brewing, o mesmo utilizado na produção das cervejas, resulta numa bebida maltada com sabores e aromas marcantes.

"Utilizamos o malte como no início do processo de produção de cerveja, e combinamos com suco de frutas e especiarias", comenta Bruno Piccirello, diretor de marketing das marcas não alcoólicas do Grupo Heineken no Brasil.

São três sabores da bebida: maçã, hortelã com capim limão; limão siciliano, morango com gengibre; e frutas vermelhas com hibisco.

Antes do lançamento de Clash'd, é bom lembrar da marca de refrigerantes com pouco açúcar FYS, também proprietária da Heineken. "O consumidor se preocupa com a saúde e entende que a formulação do refrigerante contém muito açúcar. Com isso, trouxemos a proposta da marca FYS". A diferença entre ambas as marcas é que Clash'd, além de ser maltada, conta com ingredientes naturais e está em uma categoria premium.

"Mesmo no segmento de refrigerantes é possível ter bebidas mais naturais. 73% dos consumidores acreditam que é importante que a alimentação seja mais natural. Esse lançamento tem o potencial de liberar o crescimento do segmento de refrigerantes premium no Brasil", diz Piccirello sobre a categoria que representa apenas 4% dentre refrigerantes.

Assim como o crescimento da Heineken no país, a marca pretende assumir liderança no segmento de refrigerantes premium. "Quando olhamos para 15 anos atrás vemos a evolução do mercado de cervejas, que hoje tem um segmento premium muito mais maduro e estabelecido devido à qualidade. Estamos trazendo inovação e sofisticação", diz.

Mais sabor em latas menores

Dentre as mudanças nos hábitos de consumo de bebidas adoçadas, os consumidores procuram ingerir menores quantidades, tanto na porção, quanto em menos dias da semana. Com isso em mente, o novo refrigerante será comercializado em latas de 269ml, com preço sugerido de R$ 4,49.

O nome em inglês tem um motivo. "'Clash' é a união entre a cidade e a natureza", diz Bruno. Mas, também entre culturas, pois o desenvolvimento da bebida foi feito entre a equipe global, sediada em Amsterdã e o Brasil, país escolhido como o primeiro a receber o lançamento. Ainda não há previsão de vendas em outros países.

A fabricação será feita em Itu, interior de São Paulo, e a distribuição será feita no início para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná.

Além do Clash'd, fazem parte do portfólio, ainda, as marcas FYS, Itubaína, Água Schin, Schin Tônica, Viva Schin e Skinka.