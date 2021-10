Rainha Elizabeth passa noite no hospital, diz Palácio de Buckingham

A rainha Elizabeth, do Reino Unido, passou uma noite no hospital devido ao que o Palácio de Buckingham chamou de "investigações preliminares", mas retornou ao Castelo de Windsor na quinta-feira e estava bem disposta.

A monarca, de 95 anos, cancelou uma viagem oficial para a Irlanda do Norte na quarta-feira, e o palácio disse que a rainha havia recebido orientações de sua equipe médica para descansar, e informando que não teve nada relacionado à Covid-19.

"Seguindo conselhos médicos para descansar por alguns dias, a rainha compareceu ao hospital na noite de quarta-feira para algumas investigações preliminares, voltando ao Castelo de Windsor no horário do almoço hoje, e continua bem disposta", anunciou o palácio em nota.

Uma fonte da realeza disse que a rainha havia ficado no hospital por motivos práticos, e que sua equipe médica havia tomado uma abordagem cautelosa.

Ela já havia retornado à sua mesa para trabalhar na tarde de quinta-feira, e estava exercendo algumas tarefas leves, disse a fonte.

Elizabeth recebeu na noite de terça-feira líderes empresariais bilionários, como Bill Gates, em um coquetel, após o primeiro-ministro Boris Johnson sediar uma conferência de investimentos verdes antes da cúpula do clima COP26, na Escócia.

A rainha, a monarca mais velha e mais longeva do planeta, parecia estar com boa saúde no dia, sorrindo alegremente ao se encontrar com os convidados.