Rainha Elizabeth descansa em casa após 1ª noite no hospital em anos

A rainha britânica Elizabeth, de 95 anos, passará a sexta-feira descansando e realizando atividades leves depois de passar uma noite no hospital pela primeira vez em anos para o que o Palácio de Buckingham denominou "investigações preliminares".

A monarca, que é a mais velha e há mais tempo no trono, pernoitou no hospital na quarta-feira, mas voltou no dia seguinte ao seu lar no Castelo de Windsor, no oeste de Londres, e autoridades disseram que ela estava com bom ânimo e de volta ao trabalho.

A rainha, que cancelou uma visita oficial à Irlanda do Norte ainda na quarta-feira, foi aconselhada por sua equipe médica a repousar, informou o Palácio de Buckingham, mas seu incômodo não tem relação com a Covid-19.

"Após o conselho médico de descansar durante alguns dias, a rainha foi ao hospital na tarde de quarta-feira para algumas investigações preliminares, voltando ao Castelo de Windsor no horário do almoço de hoje, e continua com bom ânimo", disse o palácio na noite de quinta-feira.

Assessores não deram detalhes do que motivou a atenção médica, e alguns correspondentes reais disseram esperar que a versão oficial dos acontecimentos tenha pintado o quadro total.

"Devemos torcer para podermos confiar no que o palácio está nos dizendo agora", disse Nicholas Witchell, o correspondente real da rede BBC.

Uma fonte da realeza disse que a rainha esteve no hospital Rei Eduardo 7º do centro de Londres por razões práticas e que sua equipe médica adotou uma abordagem cautelosa.