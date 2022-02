Quadras de areia tomam o asfalto e se tornam tendência nas capitais

O crescimento dos esportes de areia entre a população brasileira já não é mais novidade. Junto ao estresse proporcionado pela pandemia e o isolamento, veio a necessidade de praticar atividades físicas e respirar ao ar livre, fator que potencializou o desenvolvimento de modalidades como futevôlei e beach tênis. Além do interesse do público, marcas, eventos e empresas também passaram a enxergar essa tendência com mais atenção.

Segundo a Federação Paulista de Futevôlei (FPFv), a prática do esporte cresceu mais de 250% durante a pandemia, e a participação de crianças, adolescentes e mulheres triplicou durante os últimos dois anos. Além das tradicionais quadras situadas no litoral, em cidades da Grande São Paulo e do interior, o esporte também se tornou popular, resultando em um boom na construção de centros esportivos com aulas e locação de quadras.

São espaços como o Narena, em São Paulo, um complexo esportivo com 4 mil metros quadrados, 7 quadras para esportes na areia, com aulas de beach tênis, beach vôlei e futevôlei, loja de roupas e itens esportivos, locais para reservas de churrasqueiras e realização de eventos.

No beach tênis, de acordo com a Confederação Brasileira de Tênis, órgão que regula o esporte no país, o sucesso da modalidade está relacionado com a facilidade para aprender a jogar e pela diversão que proporciona mesmo para quem nunca pegou em uma raquete antes. Só no estado de São Paulo, são 700 quadras de beatch tênis, sendo 250 sediadas na capital.

Ao perceber a tendência de consumo dos esportes de areia por grande parte da população, as marcas e empresas passaram a investir nessas modalidades, patrocinando eventos, quadras e atletas. A cerveja Corona, por exemplo, tradicionalmente ligada a esportes e ao verão, patrocina cerca de 40 quadras de areia na cidade de São Paulo. A marca fornece mesas, guarda-sóis, cadeiras e outros itens aos postos associados.

O apoio a eventos do segmento também é notório. No Arena Verão+, que está acontecendo na cidade de Santos, 19 marcas estabeleceram acordos de patrocínio, com destaque para Makro, Colgate e Smirnoff, donas das cotas principais. Com torneios de beach soccer, beach tênis, futevôlei, e a presença de grandes atletas, o projeto está sendo realizado na Praia do Gonzaga e contou com uma estrutura para mais de 4.000 pessoas.

De acordo com a organização, houve negociações com mais de 100 empresas para a comercialização das cotas. Na opinião de Fábio Wolff, fundador da Wolff Sports, agência parceira da organizadora Goolaço e responsável pela comercialização do evento, esse movimento das empresas é uma consequência do aumento no número de praticantes.

“O mercado publicitário também passou a valorizar os eventos, torneios e atletas dos esportes de areia. O fato de ter transmissão no SporTV e ser um evento que interage com turistas, munícipes e participantes das modalidades em disputa tornou o espetáculo ainda mais atraente”, pontua o executivo.

Outro fator apontado por Wolff é que esses esportes se tornam estilos de vida, auxiliando não só na saúde física dos atletas, como na saúde mental, e isso também atrai as companhias

“Além do crescimento na quantidade de adeptos, os esportes de areia estão diretamente relacionados a um lifestyle saudável. Além do cuidado com o corpo e a melhora no condicionamento físico, o fato de ser uma atividade realizada em grupo, ao ar livre,torna a prática prazerosa, auxiliando na saúde mental dos indivíduos. Essas particularidades vão ao encontro da tendência de marcas e empresas, que buscam aliar suas imagens cada vez mais a práticas e hábitos saudáveis”, completa.