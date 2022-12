Prêmio Kindle de Literatura: Amazon e Grupo Editorial Record anunciam os finalistas da 7ª edição

A Amazon e o Grupo Editorial Record anunciam nesta segunda-feira (5) os finalistas da 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura: Ébano sobre os canaviais, por Adriana Vieira Lomar; Meus sertões de você, por Alice Betânia Miranda; Onde Pousam Os Urubus, por Andre L Braga; Se tu me quisesse, por Jadna Alana; e O Piloto, por Walther Moreira Santos.

Os finalistas foram escolhidos dentre as milhares de obras inéditas inscritas na 7ª edição do Prêmio Kindle de Literatura, avaliados em critérios como criatividade, originalidade, qualidade de escrita e viabilidade comercial.

Os finalistas passarão para o júri especial composto pela escritora e vencedora do Prêmio Casa de las Américas, Ana Maria Gonçalves; o escritor, doutor em Teoria Literária e vencedor do Prêmio Jabuti, Jeferson Tenório; e a filósofa, escritora e ativista antirracismo do movimento social negro brasileiro, Sueli Carneiro.

O autor vencedor receberá R$ 50 mil, sendo um prêmio em dinheiro de R$ 40 mil e um adiantamento de direitos autorais de R$ 10 mil pelo contrato de publicação da versão impressa do livro pelo Grupo Editorial Record no selo editorial José Olympio.

Todos os livros dos finalistas receberão versão em audiobook, que será disponibilizada pela Audible, Inc. no Audible para milhões de membros em mais de 180 países em todo o mundo, e receberão um destaque nas comunicações da Amazon.

O Prêmio Kindle de Literatura já premiou os escritores Gisele Mirabai, por Machamba; Mauro Maciel, por O memorial do desterro; Eliana Cardoso, por Dama de paus; Barbara Nonato, por Dias Vazios; Marília Arnaud, por O Pássaro Secreto; e Vanessa Passos, por A Filha Primitiva.

Todas as obras inéditas foram publicadas de forma independente através do Kindle Direct Publishing, ferramenta de autopublicação da Amazon, e as vencedoras ganharam edições impressas pela editora parceira de cada edição.

Para mais informações sobre os títulos inscritos na 7ª edição do prêmio, acesse amazon.com.br/premiokindle.

