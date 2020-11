Praia e Sol: cerveja Corona lança websérie sobre viagens

A cerveja Corona, uma das marcas mais populares da AB InBev em todo o mundo, está lançando nesta segunda-feira, 23, uma plataforma de entretenimento com webséries originais sobre viagens, turismo e experiências.

Segundo a cervejaria, durante os nove meses que se passaram desde o início das quarentenas e lockdowns em todo o mundo, a sensação de que as pessoas passam a maior parte do tempo em ambientes fechados se tornou mais real do que nunca — e para muitos, essa realidade despertou ainda mais o desejo de estar ao ar livre.

Com a abordagem da vida ao ar livre, a cerveja Corona está lançando duas webséries: “Free Range Humans” (numa tradução livre, “Humanos ao Ar Livre”) e “Rota dos Paraísos”, cujos episódios já estão disponíveis no YouTube.

Em oito episódios, “Free Range Humans” conta as histórias de pessoas reais ao redor do mundo que se libertaram de rotinas tradicionais para viajar. Uma das personagens é a brasileira Bruna Bessa, fundadora do Projeto Maré Alta — a jornalista deixou a carreira em escritório para se dedicar a viajar o mundo surfando, e ensinando o esporte a outras mulheres.

“Esta não é só mais uma série sobre viagens. Com os eventos deste ano, sabemos que pessoas em todo o mundo passaram a apreciar cada vez mais a vida ao ar livre e se questionar sobre como seria uma vida alternativa. Essa série foi desenvolvida para dar em primeira mão uma nova inspiração isso poderia acontecer a partir do momento em que as políticas de lockdown não sejam mais necessárias”, diz Felipe Ambra, vice-presidente global da Corona.