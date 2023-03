Praia de Fernando de Noronha é eleita a melhor do mundo

A melhor praia do mundo em 2023 está no Brasil. A praia do Sancho, no arquipélago de Fernando de Noronha, alcançou o primeiro lugar no ranking do site de viagens TripAdvisor.

No ano passado, a Baía do Sancho ficou em 7º lugar na lista.

A lista de praias faz parte do Travelers' Choice Awards do Tripadvisor, que é determinada a partir de milhões de avaliações enviadas por viajantes ao longo do ano anterior.

O Tripadvisor analisa a qualidade e a quantidade de avaliações ao determinar as classificações. A praia brasileira conta com 8.750 avaliações, sendo 8.110 com a nota mais alta.

Das 25 praias selecionadas entre as melhores do mundo, outra localidade brasileira aparece na lista: Ipanema, no Rio de Janeiro, na 19ª colocação.

As 10 melhores praias do mundo em 2023, segundo o Tripadvisor

Baía do Sancho - Fernando de Noronha, Brasil Eagle Beach - Aruba, Caribe Cable Beach - Broome, Austrália Reynisfjara Beach - Vik, Islândia Grace Bay Beach - Turcos e Caicos, Caribe Praia da Falésia - Olhos de Água, Portugal Radhanagar Beach - Havelock Island, Índia Spiaggia dei Conigli - Sicília, Itália Varadero Beach - Cuba Ka’anapali Beach - Maui, Havaí

