Mercedes-Benz cobrará US$ 1.200 ao ano para liberar potência de carros elétricos

A Mercedes-Benz oferece aos compradores de seus carros elétricos da linha EQ, por 1.200 dólares ao ano, a opção de desbloquear um recurso que já está embutido nos veículos de luxo. O pacote reduz em cerca de um segundo o tempo para ir de zero a 100 quilômetros por hora. Ele será desativado se o cliente não pagar a taxa novamente em 12 meses.

“O ajuste fino dos motores elétricos aumenta a potência máxima do motor do seu Mercedes-EQ em 20 a 24%”, diz uma página da loja virtual da montadora sobre a assinatura. “O torque também é aumentado, permitindo que seu veículo acelere visivelmente mais rápido e com mais potência.”

Cobrar dos clientes por um recurso do qual o carro já é capaz é uma jogada ousada para a montadora. Uma iniciativa semelhante da rival BMW no início deste ano, de tentar cobrar assinaturas de 18 dólares ao mês para aquecer os assentos, não deu muito certo.

As montadoras apostam nos chamados serviços de função sob demanda para ampliar e aumentar receitas, incluindo ofertas futuras, como serviços de direção automatizada, à medida que os recursos de software dos veículos melhoram.

A Mercedes oferece a opção em alguns de seus principais modelos EQS sedan e SUV, assim como em alguns de seus modelos EQE sedan e EQE SUV.

