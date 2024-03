O barco queridinho no mercado dos EUA que é fabricado por estaleiro brasileiro

O mercado bilionário de barcos e iates nos Estados Unidos é um dos principais do mundo. A alta demanda faz com que a disputa seja acirrada para diversos estaleiros no mundo. E uma das embarcações queridinhas dos consumidores americanos, na categoria de 52 pés, é fabricada no Brasil, mais precisamente em Itajaí, em Santa Catarina, pelo estaleiro Okean Yachts.

O ponto alto do Okean 52 é a visão 360 graus que pode ser apreciada em qualquer local do cockpit. O modelo já teve mais de uma dezenas de unidades vendidas nos Estados Unidos e é avaliado em 1,9 milhão de dólares. Seu desenho combina os estilos “aventura e elegância”. O arquiteto italiano Paolo Ferragni foi o responsável pelas linhas exclusivas da embarcação que foi idealizada pelo sócio-fundador do estaleiro e apaixonado por navegação, Nercio Fernandes.

"Este modelo tem diferenciais que a transformam em uma embarcação única em seu segmento, como a visão 360 graus do oceano, os amplos decks laterais e mais de 100 metros quadrados de área útil”, detalha Roberto Paião, CEO do Grupo OKEAN.

Detalhes do Okean 52

Okean 52. (Divulgação/Divulgação)

O barco se distingue também pela sua plataforma deslizante na popa, ampliando ainda mais o espaço para atividades náuticas e lazer. A área de popa apresenta um espaço gourmet completo e um generoso sofá, conectando-se à cozinha do cockpit na parte traseira, proporcionando o cenário perfeito para encontros familiares e com amigos.

Além disso, os móveis arredondados oferecem uma sensação de amplitude, segurança e o conforto reminiscente de um lar, complementado pela presença discreta de uma televisão no salão principal. O flybridge, com aproximadamente 16 metros quadrados, oferece um segundo posto de comando, uma área gourmet, sofás e um solário para banhos de sol. Enquanto isso, a proa oferece um lounge privativo verdadeiramente luxuoso, completo com sofás e uma mesa para refeições ao ar livre.

Okean 52. (Divulgação/Divulgação)

No convés inferior, encontram-se três cabines confortáveis, com capacidade para acomodar seis pessoas durante a noite. Entre elas está uma suíte master 'fullbeam' na popa, uma cabine VIP com cama de casal na proa e outra cabine de hóspedes com uma cama de casal e um beliche lateral.