Prédio com apartamentos de R$ 30 milhões em SC terá 'beach club suspenso' a 185 metros

Balneário Camboriú é frequentemente chamada de 'Dubai brasileira' por abrigar diversos prédios entre os mais altos do país. Além da imponência dos edifícios, a cidade oferece conveniências e luxos encontrados em poucos destinos no mundo. Um desses empreendimentos será inaugurado em 2028 no Harmony Ocean Front, cujo topo contará com um 'beach club suspenso', incluindo uma piscina aquecida com borda infinita e um mirante a 185 metros de altura.

O edifício será duas vezes mais alto que a torre do Big Ben, em Londres. Trata-se de um empreendimento das incorporadoras J. A. Russi e Grupo Riviera. Andreas Juan Bandeo desenvolveu o conceito arquitetônico, enquanto Carlos Rossi, arquiteto com atuação no Brasil e no exterior, assina o design de interiores das áreas comuns. Já o paisagismo ficou a cargo de Ana Holzer, especialista em macropaisagismo, que criou áreas verdes para promover bem-estar e tranquilidade aos moradores.

“Este projeto foi concebido para valorizar ao máximo a paisagem do município. É uma verdadeira obra-prima, que combina a mais alta tecnologia com o conforto que nossos clientes exigem. Ao pensar em inovações, como o aproveitamento do lazer no rooftop, trouxemos tecnologias de ponta para garantir segurança, vista privilegiada e conforto", explica Suzana de Fátima Russi Chiamenti, CEO da incorporadora J. A. Russi.

Como serão os apartamentos

Os luxuosos apartamentos à venda de frente para o mar — restam apenas 20% disponíveis — possuem 200 metros quadrados privativos, com 4 suítes e 4 vagas de garagem, custando em torno de R$ 12 milhões. Já as penthouses, localizadas nos últimos seis andares, têm 410 metros quadrados privativos, 6 suítes e 6 vagas de garagem, com valores em torno de R$ 30 milhões. A previsão de entrega é para março de 2028.

Além do clube de praia suspenso, o empreendimento contará com outros dois pavimentos dedicados à convivência. No total, serão mais de 3.200 metros quadrados, incluindo wine bar, poker room, american barbecue, redário, espelho d’água, espaço gourmet e salão de festas com terraço de frente para o mar.

Haverá também um complexo wellness com piscinas, espaços para pilates e fitness, hidro spa e um playground aquático, com brinquedos e fontes de água projetados para garantir a diversão das crianças, entre outros atrativos.