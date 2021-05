Paul McCartney ilustra nova série de Selos Reais britânicos

Paul McCartney tem numerosos sucessos, prêmios e até um título de cavaleiro. Agora, o ex-Beatle pode acrescentar uma série de selos personalizados à sua lista de conquistas.

O Royal Mail, o correio britânico, anunciou nesta quinta-feira que lançará uma coleção de 12 selos que retratam McCartney e sua obra, dizendo que está prestando homenagem a "um dos artistas da música mais emblemáticos e duradouros de todos os tempos".

Oito dos selos mostrarão imagens de capas de discos do cantor e compositor, de seu álbum solo de estreia "McCartney", de 1970, ao "McCartney III" do ano passado. Os outros quatro, em uma folha em miniatura, contêm fotos do ganhador de 18 Prêmios Grammy.

"Paul McCartney continua sendo uma figura vital no centro do rock e do pop – um artista cujo legado é imenso, mas cuja obra continua a despertar atenção popular e aclamação crítica", disse David Gold, do Royal Mail, em um comunicado.

"Esta emissão de selos especiais é uma homenagem apropriada a um dos ícones musicais muito amados e reverenciados do Reino Unido."

Capa do disco McCartney II estampa selo britânico. Capa do disco McCartney II estampa selo britânico.

O Royal Mail disse que trabalhou com McCartney nos selos, que serão postos à venda em 28 de maio por um preço equivalente a 22,54 dólares pelo conjunto completo.

McCartney é o único astro da música além de David Bowie e Elton John a figurar em uma emissão de selos especiais.

