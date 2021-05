No novo álbum 'Te Amo Lá Fora', Duda Beat passeia por diferentes gêneros

"Morri. Eu fiquei aos pedaços. Mas tu não é culpado de não me amar assim": o verso final de Meu Pisêro, uma das faixas do novo álbum Te Amo Lá Fora, mostra que Duda Beat está mais madura. A ‘sofrência’ por amores não correspondidos lá do primeiro disco, Sinto Muito, lançado em 2018, se transformou em aceitação no segundo trabalho de estúdio, divulgado na semana passada. Mas sem deixar de lado uma boa dose de drama, é claro.

"Eu evoluí tanto pessoalmente quanto musicalmente, acredito. Fiz importantes trabalhos de voz. Hoje, ela é mais bem colocada", afirma a cantora pernambucana ao Estadão. A data de divulgação do novo disco foi escolhida a dedo: o 27 de abril marcou exatos três anos do lançamento de seu primeiro álbum. "A ideia era lançar no ano passado, mas, por conta da pandemia, adiamos por um tempinho e escolhemos esse dia especial."

O longo hiato realmente trouxe amadurecimento musical à cantora. O ‘beat’ no nome artístico e as composições que transitam do pop ao forró não deixam dúvida de que Duda gosta de experimentar diferentes gêneros. E a pisadinha (ou pisêro), que dominou o País em 2020, com os hits de Zé Vaqueiro e Barões da Pisadinha, não ficaria de fora deste álbum. Foi o primeiro aperitivo do novo trabalho, lançado em videoclipe com Meu Pisêro, em março.

Duda colhe ainda os resultados de um outro fenômeno na vida de qualquer artista: se tornar trilha de novela. Bixinho, seu maior hit do álbum de estreia, foi presença marcante em Amor de Mãe, novela das 21h da TV Globo. "Incrível como tocava em todo capítulo. Foi uma honra para mim e trouxe muitos fãs novos."

A dobradinha no horário nobre ficou completa quando Duda viu a composição cair na boca de Juliette, participante da atual edição do Big Brother Brasil. "Ela é uma mulher arretada. Muito sensível e corajosa. Tenho muita simpatia pelas coisas que ela passou e estou pensando bastante em conhecê-la depois que o programa acabar. Quem sabe até cantamos juntas", revela.

Mas Te Amo Lá Fora não busca a fórmula do sucesso só no topo das paradas ou na exposição em TV aberta. Quem ouvir o novo álbum, já disponível nas plataformas digitais, vai se deparar logo na primeira faixa com um tradicional ritmo nordestino, de raízes no século 18: o coco. "Eu sabia que precisava fazer uma parceria com Cila do Coco, ela é uma pessoa maravilhosa, uma anfitriã da cultura pernambucana e inspiração para todos do Estado", elogia a cantora, nascida no Recife. Aos 33 anos, ela ainda faz reverência a Cila, que tem 81, usando dois samples da coquista no álbum.

O ‘tour’ por diferentes estilos traz uma segunda participação especial: do rapper Trevo, que compõe e empresta voz à faixa Nem Um Pouquinho. "Esta música tem uma pegada de pagodão baiano que logo me fez lembrar do Trevo, um artista muito talentoso que com certeza o Brasil precisa conhecer."

O reconhecimento de Duda à musicalidade do cantor baiano faz lembrar a relação da recifense com outra artista: "A Pabllo foi a primeira ‘figurona’ da música a elogiar o meu trabalho. E hoje somos amigas". A dupla dividiu palco no Festival Sarará, em Belo Horizonte, e os fãs pedem cada vez mais um feat entre as duas. "É um desejo antigo que eu tenho. Quem sabe não esteja chegando a hora… não posso soltar spoilers", brinca a cantora.

Convites para parcerias não faltaram na vida de Duda desde sua estreia em 2018. Foram gravações com nomes como Anavitória (Não Passa Vontade), Tiago Iorc (Tangerina), Gaby Amarantos (Xanalá), Mateus Carrilho e Jaloo (Chega), além de um EP com Nando Reis, grande referência da artista. Uma curta - mas intensa - trajetória que já consolidou o nome da pernambucana em playlists e festivais da novíssima safra de música brasileira.

O novo álbum, com produção musical dos companheiros de carreira Lux & Tróia (Lux Ferreira e Tomás Tróia), foi gestado antes mesmo do início da pandemia. "A gente já tinha decidido tirar um tempo e ir para uma casa na serra no Rio, onde íamos trabalhar em novas canções. Boa parte delas já estava desenhada. E, pouco tempo depois, veio a pandemia e acabamos ficando."

O difícil momento vivido no Brasil por conta da crise sanitária fez Duda ficar reticente em colocar o álbum no ar: "Eu sempre me questionava: ‘será que o que eu estou falando é suficiente tamanha a dor que as pessoas estão sentindo?’. Mas depois refleti que a gente precisava levar um pouco de felicidade ao público com as novas músicas". O álbum ainda conta com a coprodução de Patrick Laplan nas faixas 50 Meninas e Decisão de Te Amar, e de Pedro Starling na faixa GAME.

Após Sinto Muito, lançado em 27 de abril de 2018, e Te Amo Lá Fora, que vem ao mundo no mesmo dia, mas em 2021, será que os fãs já podem salvar essa data, daqui a três anos, para o lançamento do terceiro disco? Duda garante que não: "2024 é muito longe. 2023... quem sabe?!. Acho que dois anos é um bom tempo entre um álbum e outro", diz.

