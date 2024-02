Para além da Cava. Conheça o espumante espanhol Corpinnat produzido na Catalunha

Localizada no nordeste da Espanha, ao sul de Barcelona, a região do Penedès é há muito tempo reconhecida como um centro de produção vinícola de alta qualidade. No entanto, é nos seus vinhos espumantes que a região alcançou exposição internacional, conquistando paladares em todo o mundo. Com uma história que remonta a séculos e uma paixão inegável pela inovação, o Penedès é um destino obrigatório para os amantes do vinho e por isso resolvi visitá-lo agora no finalzinho de janeiro.

Os vinhedos sinuosos do Penedès, abraçados pelos Pirineus e pelo Mar Mediterrâneo, oferecem condições ideais para o cultivo de uvas, especialmente a Macabeo, a Xarel-lo e a Parellada, castas locais essenciais na produção da Cava, denominação de origem para o tradicional vinho espumante espanhol mundialmente conhecido.

Em minha visita pude constatar que a região tem testemunhado um movimento recente e significativo em sua indústria vinícola de vinhos espumantes com a criação do Corpinnat. Este é um novo selo de qualidade que visa destacar os vinhos espumantes premium produzidos em uma área geográfica específica dentro do Penedès.

Como surgiu o Corpinnat

O Corpinnat é uma resposta de um grupo de produtores tradicionais locais à crescente demanda por transparência e qualidade excepcional. Ao adotar práticas agrícolas sustentáveis e métodos de produção cuidadosos, os produtores associados ao Corpinnat estão elevando ainda mais o prestígio dos vinhos espumantes da região.

Entre esses produtores, destacam-se nomes como Recaredo, Gramona e Torelló, que há décadas vêm definindo os padrões de excelência no Penedès. Com uma abordagem focada na expressão do terroir e no respeito às tradições, essas vinícolas estão conquistando reconhecimento internacional pela qualidade e respeito à natureza.

A combinação de tradição e inovação é o que torna o Penedès especial e à medida que a região continua a evoluir e a redefinir os seus padrões de excelência, os amantes do vinho, especialmente dos vinhos espumantes, podem esperar serem surpreendidos e encantados pelos vinhos espumantes do Penedès.