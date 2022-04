Em parceria com a Cufa, Lalamove doa mais de 4 mil ovos nesta Páscoa

Nesta Páscoa, pedidos de entregas vão valer ovos de chocolate para crianças de comunidades localizadas na capital paulista. É a ação “Páscoa do Bem”, promovida pela Lalamove em parceria com a Cufa — Central Única das Favelas. Com foco em entregas rápidas, garantindo a retirada e envio de encomendas no mesmo dia, a empresa vai doar 4.850 ovos de Páscoa para cinco comunidades que contam com o apoio da instituição, sendo elas Paraisópolis, Heliópolis, Parque Santo Antônio, Brasilândia e Jardim da Conquista.

“A partir da nossa função de, por meio das entregas rápidas, encurtar caminhos e aproximar as pessoas, pensamos em uma possibilidade de utilizar o nosso negócio para que outras pessoas possam ter uma Páscoa um pouco mais alegre”, afirma Helena de Angelo e Lizo, diretora-gerente Brasil da Lalamove.

Desde a sua chegada ao Brasil, em 2019, a Lalamove tem realizado ou participado de ações com o intuito de incentivar impactos positivos na sociedade. Através do seu Comitê de Cultura, o Social Move, a empresa iniciou uma ação de arrecadação de cestas básicas, impactando mais de 250 famílias em dezembro de 2020.

Outra iniciativa, criada em parceria com a ONG SP Invisível, foi um bazar solidário dentro de um caminhão onde eram disponibilizados alimentos e peças de roupas em apoio às pessoas em situação de rua.

