Os melhores restaurantes de Manaus segundo ranking EXAME Casual 2025

Na lista dos 100 Melhores Restaurantes do Brasil 2025, as cinco regiões do país estão representadas em 23 cidades, incluindo tanto capitais quanto municípios do interior, refletindo a rica diversidade gastronômica do Brasil. Manaus é uma das capitais representadas e tem estabelecimentos com cardápios que mostram a habilidade técnica e o talento dos chefs locais..

Os restaurantes foram eleitos por 65 jurados, entre os mais importantes jornalistas, críticos e influenciadores da cena culinária nacional. Cada jurado indicou os dez melhores restaurantes que visitou nos últimos 12 meses, sem ordem de preferência.

Pela primeira vez, um restaurante fora do eixo Rio-São Paulo ocupa o topo da lista. O restaurante Origem, de Salvador, foi o mais votado, seguido pelo Lasai, do Rio de Janeiro, que manteve o segundo lugar após ser o primeiro colocado no ano passado. Confira o ranking completo abaixo ou neste link.

41º Banzeiro - Manaus

Banzeiro: banda de tambaqui moqueada. (Rubens Kato /Bússola)

O Banzeiro, nome inspirado pelas ondas que se formam nos rios da Amazônia, reflete a força e a profundidade da cozinha amazônica que o chef Felipe Schaedler trouxe ao cenário gastronômico nacional. Inaugurado em 2009, o restaurante se tornou referência ao oferecer aos seus clientes uma porta de entrada para os sabores da floresta. Com pratos como o lombo de tambaqui e o pirarucu na tapioca, Schaedler mescla tradição e inovação. A paixão pela cozinha e pela riqueza dos ingredientes amazônicos transcendeu fronteiras, chegando a São Paulo, em 2019, com uma filial que preserva a essência do Banzeiro.

Serviço: Rua Libertador, 102, Nossa Senhora das Graças, Manaus. Abre todos os dias no almoço e jantar.

87º Caxiri - Manaus

Instalado em um charmoso casarão restaurado com vista para o icônico Teatro Amazonas, o Caxiri celebra os sabores da floresta e da culinária brasileira. O cardápio traz pratos como ceviche de peixe amazônico no tucupi, matrinxã assada na brasa, e o supreme de tambaqui com macaxeira prensada, queijo coalho e abacaxi grelhado. Opções veganas também se destacam, como o nhoque de macaxeira ao molho de cogumelo Yanomami e o uso criativo de PANCs (Plantas Alimentícias Não Convencionais), que variam conforme a estação. Para finalizar, a sobremesa Surpresa de Tucupi reúne sorvete, caramelo de castanha, cubiu e calda de tucupi negro em uma combinação surpreendente.

Serviço: Rua 10 de Julho, 495, Centro, Manaus. Tel (92) 98405-4769. Terça a domingo das 11h30 às 15h. Terça a sábado das 19h às 22h.

Os 100 restaurantes eleitos

1 Origem Salvador 2 Lasai Rio de Janeiro 3 Manu Curitiba 4 Tuju São Paulo 5 Maní São Paulo 6 Oteque Rio de Janeiro 7 Evvai São Paulo 8 Metzi São Paulo 9 Manga Salvador 10 Fame São Paulo 11 Nelita São Paulo 12 Casa 201 Rio de Janeiro 13 A Casa do Porco São Paulo 13 Notiê São Paulo 13 Oseille Rio de Janeiro 16 Cepa São Paulo 16 Kotori São Paulo 18 Asu Curitiba 18 Glouton Belo Horizonte 18 Ichigo Ichie Curitiba 21 D.O.M. São Paulo 21 Ocyá Rio de Janeiro 23 Mocotó São Paulo 24 K.sa Curitiba 25 Oro Rio de Janeiro 26 Casa do Saulo Santarém (PA) 27 Dona Mariquita Salvador 28 Igor Curitiba 29 Taberna Japonesa Quina do Futuro Recife 30 Íz Goiânia 31 Aiô São Paulo 32 Cais São Paulo 32 Cala del Tanit São Paulo 32 Charco São Paulo 32 Kazuo São Paulo 32 Kuro São Paulo 32 Murakami São Paulo 38 Pacato Belo Horizonte 39 Ping Yang São Paulo 40 Arturito São Paulo 41 Banzeiro Manaus 42 Birosca Belo Horizonte 43 Capincho Porto Alegre 44 Valle Rústico Garibaldi (RS) 45 Cipriani Rio de Janeiro 46 Jean Georges São Paulo 47 Clandestina São Paulo 47 Fasano São Paulo 49 Remanso do Peixe Belém 50 Sud, o Pássaro Verde Rio de Janeiro 51 Arvo Recife 51 Benedita Cozinha Afetiva Fernando de Noronha (PE) 53 Aizomê São Paulo 53 A Baianeira São Paulo 55 Ori Salvador 56 Duq Curitiba 57 Trintaeum Belo Horizonte 58 Gata Gorda Belo Horizonte 59 Gero São Paulo 60 Cozinha Tupis Belo Horizonte 61 Boia Salvador 62 Chez Claude Rio de Janeiro 62 Picchi São Paulo 64 Shihoma São Paulo 65 Bar da Dona Onça São Paulo 66 Casa do Saulo Onze Janelas Belém 67 Xapuri Belo Horizonte 68 Ryo Gastronomia São Paulo 69 Tanit São Paulo 70 Komah São Paulo 71 Amado Salvador 72 San Omakase Rio de Janeiro 73 Madê Santos (SP) 74 Koral Rio de Janeiro 75 Tordesilhas São Paulo 76 Toto Restaurante Rio de Janeiro 77 Modern Mamma Osteria São Paulo 78 Ostradamus Florianópolis 79 Dalva e Dito São Paulo 80 Casa de Tereza Salvador 81 Cora São Paulo 81 Cozinha 212 São Paulo 83 Feér Curitiba 84 Mahalo Cozinha Criativa Cuiabá 85 Dois de Fevereiro Rio de Janeiro 86 Casa do João Bonito (MS) 87 Caxiri Manaus 88 Ninita Belo Horizonte 89 Divina Gula Maceió 90 Osteria Della Colombina Garibaldi (RS) 91 La Cozinha — Barra Grande Cajueiro da Praia (PI) 92 Makoto São Paulo 93 Picuí Maceió 94 Preta Restaurante Salvador 95 Reteteu Recife 96 Marie Brasília 97 Rocka Búzios (RJ) 98 Tragaluz Tiradentes (MG) 99 Xavier Porto Alegre 100 Angá Petrópolis (RJ)

Júri: Alessandra Carneiro (Agenda Carioca), André Bezerra (Duo Gourmet), Arnaldo Lorençato (Veja-SP), Bárbara Browne (@mesadividida), Bruna Vitória Gasparini (@comeremcg), Carlos Altman (Estado de Minas), Carolina Daher (revista Encontro), Cecilia Padilha (@yeswecook), Celina Aquino (Estado de Minas), Cris Beltrão (Veja Rio), Daniela Filomeno (CNN Viagem & Gastronomia), Danielle Dalla Valle Machado (Bom Gourmet), Diego Fabris (Wine Locals), Edi Souza (Folha de Pernambuco), Eduardo Milan (revista Adega), Fabio Wright (Taste & Fly), Felipe Almeida (@almeida1984), Fernanda Meneguetti (jornalista), Françoise Terzian (@prazerices), Gabrielli Menezes (UOL), Georgia Guzzo (@eatingcuritiba), Gilson Garrett Jr. (EXAME), Gisele Rech (Paladar/O Estado de S. Paulo), Gisele Vitoria (Robb Report), Giulianna Iodice (Versatille), Gui Torres (@siteguitorres), Isabela Lapa (@coisasdemineiro), Isabelle Moreira Lima (revista Gama), Ivan Padilla (EXAME), Izakeline Ribeiro (@saboresdacidade), Josimar Melo (Sabor & Arte/Folha de S.Paulo), Julia Frischtak (Cellar Vinhos), Júlia Storch (EXAME), Juliana Saad (jornalista/@jusaad), Juliana Simon (UOL), Junior Ferraro (revista Azul), Jussara Voss (@jussaravoss), Kike Martins (revista 29horas), Laura Miranda (@lauraomiranda), Lela Zaniol (Destemperados), Liana Sabo (Correio Braziliense), Lorena Martins (O Tempo), Luciana Penante (@boracuritiba), Luciana Tezoto (TV Globo), Luiza Fecarotta (CBN), Marcel Miwa (Gula), Mariella Lazaretti (Prazeres da Mesa), Marina Marques (revista Claudia), Nide Lins (@nidelins), Otavio Furtado (@maiorviagem), Patricia Ferraz (Rádio Eldorado), Patricia Oyama (Elle), Paula Theotonio (jornal Correio), Priscila Matta (@deondevinho), Rafael Tonon (Eater), Raphael Camposo (@raphaelcamposo), Renata Araújo (@youmustgoblog), Renata Monti (@viagemgourmet), Rita Comini (A Gazeta Cuiabá), Roberta Malta (jornalista), Roberto Hirth (@robertohirth), Robson Mattos (@robsonmattos), Rosa Moraes (The World’s 50 Best Restaurants), Tereza Carvalho (@proveieaprovei) e Tina Bini (CNN Viagem & Gastronomia).