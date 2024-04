Os melhores hotéis da Disney, segundo turista que já ficou em todos

Megan duBois já ficou em todos os hotéis do Disney World, na Flórida. Conforme ela escreveu no Business Insider, há alguns lugares que valem muito mais a pena do que outros.

De acordo com ela, o Pop Century é o hotel mais econômico da região. Os quartos custam entre 180 e 500 dólares cada noite, mas há diversas promoções disponíveis anualmente. O local oferece ainda um serviço de gôndola que leva o hóspede a outros hotéis e aos parques temáticos Epcot e Hollywood Studios.

Já o Disney's Swan and Dolphin, do Marriott, proporciona três hotéis diferentes em uma só propriedade. Nela, existem algumas piscinas e mais de doze opções de lugares para comer. O hotel fica a quinze minutos a pé do Epcot e do Hollywood Studios. Ademais, há barcos gratuitos que levam a esses locais.

Megan recomenda o Fort Wilderness para a época da primavera e do outono. Segundo seus relatos, é possível alugar um carrinho de golfe para passear pelo ambiente. Além disso, há piscina e vida selvagem na área.

Já o Coronado Springs é um resort moderado de taxas de 260 a 600 dólares, explica ela. No local, há a maior jacuzzi da Disney, o que pode ser bastante útil após um dia cansativo nos parques. Existem ainda lugares bons para comer e tomar um coquetel.

Por fim, para quem quer um lugar de luxo, Megan recomenda o Riviera Resort, seu hotel preferido no momento. De acordo com ela, o estabelecimento une elegância e toques de Disney. Há ainda duas piscinas no resort.

Com informações do Business Insider.