Os 5 melhores filmes e séries que chegam ao streaming neste fim de semana

Com o final de semana chegando, é hora de distrair a cabeça com os novos lançamentos dos streamings. Entre os destaques desta semana estão os documentários "Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro" (Netflix), que entrevistas casais de longa data ao redor do mundo (inclusive no Brasil) e "A Corrida das Vacinas" (Globoplay), que mostra os bastidores da indústria farmacêutica na busca por uma solução contra a covid-19.

Confira abaixo a seleção de EXAME Casual para curtir o final de semana sem precisar ficar horas zapeando em frente à TV. ;)

----

Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro (Netflix)

Na série coreana "Meu Amor: Seis Histórias de Amor Verdadeiro", o diretor Jin Moyoung expande o aclamado documentário "My Love, Don't Cross That River" para o mundo. Durante um ano, cineastas de seis países diferentes acompanham casais idosos que estão juntos há muito tempo. Da costa coreana a uma favela do Rio de Janeiro, dos subúrbios de Tóquio à zona rural da Índia, da Espanha aos EUA, esses casais contam as histórias e os segredos do amor para a vida toda.

----

Radioactive (Netflix)

Só o fato de ser uma das poucas cientistas mulheres no início do século XX já faz de Marie Curie uma personagem para lá de interessante. Mas, para além disso, até hoje ela foi a única mulher a ganhar o Prêmio Nobel duas vezes - e em duas áreas de conhecimento diferentes, a química e a física. O filme-biografia que chega à Netflix nesta semana retrata o pioneirismo das pesquisas de Curie acerca da redioatividade, e sua parceria no amor e na ciência com o físico Pierre Curie, que dividiu um dos Nobeis com Marie.

----

Ma (Amazon Prime Video)

Estrelado por Octavia Spencer (de "Estrelas Além do Tempo"), Ma é um filme de suspense e terror psicológico daqueles que nos travam na frente da TV logo de cara. Nele, Spencer é Sue Ann, uma dona de casa solitária que se enturma com alguns jovens da sua cidade ao chamá-los para beber e se divertir no porão da sua casa. Acima de qualquer suspeita, a hospitalidade de Sue descamba para o exagero, fazendo do rolê seguro e despretensioso dos adolescentes um pesadelo aterrorizante.

Se a Rua Beale Falasse (Amazon Prime Video)

Fonny (Stephan James) e Tish (KiKi Layne) são um casal negro do Harlem que veem seu relacionamento ruim após Fonny ser acusado injustamente de estuprar uma mulher porto-riquenha. As manobras de um policial racista mantém o rapaz na cadeia, enquanto Tish espera um filho dele em segredo e luta para tirá-lo do cárcere. Lançado em 2018, o longa ganhou um Oscar em 2019 (Melhor Atriz Coadjuvante para Regina King) e chega à Amazon nesta semana.

A Corrida das Vacinas (Globoplay)

Exibida para os brothers do BBB no último cinema do líder, a nova série documental da Globoplay mostra a visita do repórter Álvaro Pereira Jr. a dois centro de inovação farmacêutica na Rússia e na Índia, que ainda no começo da pandemia já moviam mundos e fundos para encontrar uma vacina contra a covid-19. O repórter também tentou ir à China, mas não conseguiu - ainda assim, a série mostra entrevistas e imagens feitas por produtores chineses. No total, serão cinco episódios, lançados semanalmente na Globoplay.