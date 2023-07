Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e ação, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, quatro estreias, incluindo o filme "Meus Sogros Tão pro Crime" e o reality show "É Amor ou Falsidade?", em que cinco casais encaram a tecnologia deepfake e tentam diferenciar o que é ficção e o que é realidade.

O Príncipe que Nunca Foi Rei (Netflix)

Um príncipe exilado, uma top model e um tiro no escuro que mudou a vida de muitas pessoas e várias gerações. A partir dos incidentes da trágica noite de 18 de agosto de 1978 na Ilha de Cavallo, O Príncipe que Nunca Foi Rei conta a história de Vittorio Emanuele di Savoia, o último herdeiro do trono da Itália.

O caso judicial do assassinato do jovem Dirk Hamer marcou a vida do príncipe e ganha destaque nesta série documental. No entanto, cada episódio também revela seu lado mais íntimo: o relacionamento complicado com os pais, a história de amor com Marina Doria, o trabalho no Irã, os escândalos e muito mais.

Meus Sogros Tão pro Crime (Netflix)

Owen Browning (Adam Devine) é um gerente todo certinho que está prestes a se casar com o amor de sua vida, Parker (Nina Dobrev). Ao ter o banco em que trabalha assaltado pelos Bandidos Fantasmas na semana do casamento, ele acredita que os pais da noiva (Pierce Brosnan, Ellen Barkin), que acabaram de chegar à cidade, são os famosos bandidos que aterrorizam a região.

O Poder e a Lei (Netflix)

Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) é um advogado idealista e iconoclasta que usa o carro como escritório e cuida de todo tipo de caso na cidade de Los Angeles. A segunda temporada é baseada em A Quinta Testemunha, quarto livro da série O Poder e a Lei, do renomado escritor Michael Connelly.

É Amor ou Falsidade? (Netflix)

É Amor ou Falsidade? é um formato inovador que coloca cinco casais para encarar a tecnologia deepfake, uma técnica de inteligência artificial que modifica imagens, e diferenciar o que é ficção e o que é realidade. No novo reality da Netflix, produzido pela Cuarzo Producciones (Banijay Iberia), os cinco casais colocam seus relacionamentos e sua confiança à prova em busca do prêmio de 100 mil euros.

A Verdade da Mentira: Uma Nova Missão (Star+)

Inspirada no filme de sucesso de ação e comédia “True Lies”, de James Cameron e Randall Frakes, "A Verdade da Mentira: Um Nova Missão” acompanha Harry Tasker (Steve Howey), um espião internacional de primeira classe que trabalha para a agência de inteligência americana Omega Sector, e sua esposa Helen (Ginger Gonzaga), uma professora de línguas cansada de sua rotina que descobre a extraordinária vida dupla do marido. Com o segredo revelado, a Omega recruta Helen, que impressiona todos com suas incríveis habilidades, e se junta a Harry e sua equipe de agentes de primeira classe, embarcando em missões secretas ao redor do mundo e em uma vida emocionante de perigo e aventura, enquanto esconde a verdade de seus filhos.