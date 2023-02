Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Para quem escolheu passar o feriado de Carnaval em casa, selecionamos lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a série documental "Rainhas Africanas: Nzinga", com produção executiva de Jada Pinkett Smith e o drama policial italiano "As Leis de Lidia Poët". Já na Amazon Prime Video, estreia da 2ª temporada da série "Operação Maré Negra", com Bruno Gagliasso.

Rainhas Africanas: Nzinga (Netflix)

Com produção executiva de Jada Pinkett Smith, chega uma nova série documental que retrata a vida de importantes e icônicas rainhas africanas. A primeira temporada será sobre Jinga, a cativante e destemida rainha guerreira de Dongo e Matamba, hoje Angola. No século 17, ela foi a primeira governante feminina do país. Jinga conquistou sua reputação por misturar habilidades políticas e diplomáticas com conhecimento militar, tornando-se um símbolo de resistência.

Dias de Golfe (Netflix)

Esta série documental envolvente acompanha um diversificado grupo de golfistas profissionais, dentro e fora dos campos, em uma temporada intensa de competições ao longo das semanas do PGA TOUR. Pela primeira vez, as câmeras mostrarão os maiores eventos do golfe, incluindo THE PLAYERS, Masters Tournament, PGA Championship, U.S. Open, The Open Championship e os Playoffs da FedEx Cup. Os fãs poderão conhecer os jogadores por meio de suas vitórias e derrotas, além de ver de perto o que é necessário para competir e ter sucesso no nível mais alto do golfe profissional masculino.

As Leis de Lidia Poët (Netflix)

No fim do século 19, um tribunal de Turim declara ilegal a admissão de Lidia Poët na Ordem dos Advogados. E assim ela é impedida de exercer a advocacia pelo simples fato de ser mulher. Sem dinheiro, mas cheia de orgulho, Lidia trabalha no escritório de advocacia do irmão Enrico enquanto elabora um recurso para tentar anular a decisão judicial. Dotada de uma visão à frente de seu tempo, ela busca a verdade encoberta pelas aparências e preconceitos para ajudar pessoas suspeitas de crimes. Com o cunhado Jacopo, um misterioso jornalista, Lidia consegue informações e conhece a face oculta da extravagante cidade de Turim. A série é um drama policial que traz uma nova versão da história real da primeira advogada italiana.

Carnival Row (Amazon Prime Video)

Em um mundo de fantasia onde humanos e criaturas se chocam, a segunda temporada de "Carnival Row" começa com o ex-inspetor Rycroft Philostrate, também conhecido como Philo (Orlando Bloom), investigando uma série de assassinatos horríveis que aumentam a tensão social. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne) e o Corvo Negro tramam vingança pela opressão injusta infligida pelos líderes humanos do Burgue, Jonah Breakspear (Arty Froushan) e Sophie Longerbane (Caroline Ford). Turmalina (Karla Crome) herda poderes sobrenaturais que ameaçam seu destino e o futuro da The Row. E, depois de escapar do Burgue e de seu irmão vingativo Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) e seu parceiro Agreus Astrayon (David Gyasi) encontram uma nova sociedade radical que derruba seus planos. Com humanos e faes divididos e a liberdade em jogo, cada herói enfrentará dilemas impossíveis e testes de definição de suas respectivas almas na conclusão épica de Carnival Row.

Operação Maré Negra (Amazon Prime Video)

Chega ao Prime Video a 2ª temporada de "Operação Maré Negra". Fora da prisão e com uma nova forma de ganhar dinheiro, seu desejo é não apenas mudar a Espanha, mas toda a Europa. No entanto, uma série de assassinatos leva a inspetora Daniela (Soraia Chaves) ao rastro do criminoso. Agora, o que era uma simples investigação se torna um jogo de gato e rato.

