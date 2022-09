Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre suspense e comédia, documentários e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. O longa baseado na história de Elvis Presley está disponível para aluguel e compra diversas plataformas. Outra produção musical é a série Pistol, baseada no livro de memórias de Steve Jones, ‘Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol’ (2017). Já na Netflix, a estreia do filme Vizinhos, com Leandro Hassum.

Elvis

O filme explora a vida e a música de Elvis Presley (Butler) sob o prisma da complicada relação com o seu enigmático agente, Colonel Tom Parker (Hanks). A história mergulha na complexa dinâmica entre Presley e Parker ao longo de 20 anos, desde o início da carreira de Presley até o seu estrelato sem precedentes, contrastando com as mudanças culturais e a perda da inocência da América. No centro desta jornada está uma das pessoas mais importantes da vida de Elvis, Priscilla Presley (DeJonge).

A produção do renomado diretor Baz Luhrmann e estrelado por Tom Hanks (Tom Parker) e Austin Butler (Elvis Presley) pode ser alugada em plataformas como Amazon Prime Video, Claro TV, SKY Play, UOL Play, Vivo Play, Watch Brasil e também comprada no Youtube, Google Play, Microsoft e Apple TV. Ao comprar, o título fica disponível por tempo ilimitado para assistir quando, onde e quantas vezes quiser. Já na opção de aluguel, a produção fica disponível por 48 horas, sem limite de plays, para assistir onde e quando quiser, quantas vezes desejar dentro desse período.

Ao comprar Elvis por meio das plataformas digitais, os fãs têm acesso a materiais extras dignos de show. Além do Making of do filme, com direito a recriação de cenários e figurinos icônicos do Rei, os fãs poderão presenciar todo o árduo processo que o ator Austin Butler realizou para interpretar as músicas de Elvis, que contou com a ajuda de especialistas.

Pistol (Star+)

Pistol é uma minissérie de seis episódios sobre uma revolução do rock’n’roll. Baseada no livro de memórias de Steve Jones, ‘Lonely Boy: Tales From a Sex Pistol’ (2017), a produção conta a história de uma banda de garotos da classe trabalhadora instáveis, bagunceiros e “sem futuro”, que abalou completamente a instituição monótona e corrupta, ameaçou derrubar o governo e mudou a música e a cultura para sempre.

FUNK. DOC: POPULAR & PROIBIDO (HBO Max)

Com direção de Luiz Bolognesi, a série documental apresenta a história do funk brasileiro, com depoimentos de grandes ídolos do gênero musical, como Mr. Catra, em uma de suas últimas entrevistas, além de MC Rebecca, Ludmilla, DJ Renan da Penha, DJ Marlboro, Valesca, MC Carol, Lellê, MC João, Deize Tigrona, MC Guimê, Buchecha, Tony Tornado, DJ Rennan da Penha, MC Bin Laden, Menor do Chapa, entre outros.

Em seis episódios, que serão lançados semanalmente, sempre às terças-feiras, a série mostra como o funk combate o preconceito e ganha popularidade, sendo um dos estilos musicais mais ouvidos entre os jovens brasileiros. Dos subúrbios do Rio de Janeiro para o mundo, FUNK. DOC: POPULAR & PROIBIDO traz um olhar investigativo sobre a emocionante e conturbada história do ritmo, seus desdobramentos sociais e recente popularização mundial. Se até poucos anos atrás o preconceito obrigava o funk a se refugiar nas periferias, hoje ele também ocupa campanhas publicitárias, festivais e premiações internacionais, sendo uma peça fundamental para entender a identidade brasileira.

Vizinhos (Netflix)

Walter, um cara bem estressado, um dia entra em colapso. Por orientação médica, ele abandona a vida urbana e busca o sossego em uma cidade pequena, cercada de paz e natureza. Porém, os planos de relaxamento vão por água abaixo por causa de um vizinho muito animado, o Toninho da Vila, que ensaia com sua escola de samba no ouvido do Walter.

Sou Um Assassino (Netflix)

A aclamada série documental Sou um Assassino está de volta para a terceira temporada, analisando casos de assassinos condenados à morte ou à prisão perpétua. Cada episódio examina um dos crimes, com entrevistas íntimas com os homens e mulheres que os cometeram.

Além dos criminosos condenados, promotores, advogados de defesa, investigadores, amigos e parentes das vítimas explicam seus pontos de vista sobre os trágicos acontecimentos e as pessoas envolvidas. Surgem novos fatos, motivos ocultos são descobertos, vislumbres de humanidade são revelados, e estranhas distorções do sistema jurídico americano são expostas. As pessoas queridas de algumas vítimas estão dispostas a perdoar, outras exigem a punição dos responsáveis.

Com depoimentos dos assassinos, acesso ao sistema carcerário e contribuições excepcionais, a série oferece uma perspectiva única sobre as ideias e motivações dos assassinos.

