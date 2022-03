Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre romance e suspense, reality show e filmes, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias incluindo a segunda temporada de Bridgerton. Já na HBO Max, o destaque fica para o reality show Queen Stars Brasil.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

Queen Stars Brasil (HBO Max)

Com Pabllo Vittar e Luísa Sonza no comando e convidados especiais, Queen Stars Brasil promoverá desafios entre as competidoras para testar suas habilidades em dança, canto, e performance. Três jurados e quatro mentores participarão do processo. Os jurados são Vanessa da Mata, Diego Timbó e Tiago Abravanel, já os mentores são Bruno Barbosa (dança), Blacy Gulfier (voz), Michelly X (visagismo) e Flávio Verne (diretor artístico). Ao longo dos episódios temáticos, as participantes que menos se destacarem serão eliminadas - virando purpurina - após apresentações coletivas e individuais. Na grande final, três participantes serão coroadas como as rainhas do pop.

Bridgerton (Netflix)

A segunda temporada a série Bridgerton acompanha Daphne (Phoebe Dynevor), filha mais velha da poderosa família Bridgerton, que precisa conseguir um bom casamento, mas também espera encontrar o verdadeiro amor. Em Londres, no Período Regencial, esse sonho parece impossível.

Ainda mais quando o irmão começa a descartar todos os pretendentes, e a misteriosa Lady Whistledown espalha fofocas sobre ela na alta sociedade. É aí que entra o rebelde Duque de Hastings (Regé-Jean Page), solteiro convicto e cobiçado por todas. Apesar de dizer que não querem nada um com o outro, surge uma forte atração entre os dois, que precisam lidar com essa relação cheia de joguinhos psicológicos e as expectativas da sociedade a respeito do futuro deles.

Caranguejo Negro (Netflix)

Caranguejo Negro é um thriller de ação escandinavo ambientado em um mundo pós-apocalíptico arrasado pela guerra. Durante um longo e rigoroso inverno, seis soldados arriscam a vida em uma missão secreta cruzando um mar congelado para transportar um pacote misterioso que pode acabar com a guerra. Mas, ao entrarem no território hostil do inimigo, eles não fazem ideia dos perigos que os esperam ou se há alguém em quem possam confiar. Essa missão acaba tendo outro sentido para Caroline Edh, uma ex-patinadora de velocidade.

Pachinko (Apple TV+)

Épica e íntima, a história começa com um amor proibido e momentos de clímax da saga que transita entre Coreia, Japão e Estados Unidos para contar uma história inesquecível de guerra e paz, amor e perda, vitória e acerto de contas.

Sorte de Quem (Netflix)

Neste suspense a la Hitchcock, um casal endinheirado vai passar as férias na casa de veraneio, mas tem uma surpresa assim que chega.

