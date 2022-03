Filmes de Keanu Reeves são retirados de streamings após show por Tibete

Plataformas chinesas de streaming, incluindo Tencent Video e iQiyi, retiraram do ar filmes e vídeos estrelados pelo ator canadense Keanu Reeves depois que ele participou de um show relacionado ao Tibete organizado por uma organização sem fins lucrativos fundada pelo Dalai Lama.

Verificações da Reuters mostraram que trabalhos aclamados do ator, as franquias Matrix e John Wick, assim como Velocidade Máxima, estavam entre os filmes que foram removidos. A Reuters não conseguiu determinar quando os filmes foram retirados do ar.

O Los Angeles Times, que noticiou pela primeira vez a remoção do conteúdo na quinta-feira, disse que pelo menos 19 de seus filmes foram retirados da Tencent Video.

Embora o conteúdo relacionado aos filmes Matrix e alguns dos outros trabalhos de Reeves ainda pudessem ser pesquisados ​​no WeChat, serviço de mensagens da China, as pesquisas por seu nome em inglês e sua tradução em chinês não produziram resultados.

iQiyi e Tencent Holdings, empresa controladora da Tencent Video e do WeChat, não responderam imediatamente aos pedidos de comentários. Um representante de Reeves não estava imediatamente disponível para comentar.

Pequim acusa o Dalai Lama, exilado na vizinha Índia, de fomentar o separatismo na região do Tibete.

A China governa a remota região ocidental desde 1951, depois que seu Exército de Libertação Popular assumiu o controle no que chama de "libertação pacífica".

