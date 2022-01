Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre terror e drama, filmes e séries, este final de semana está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na HBO Max, o destaque fica para a estreia da segunda temporada da série Euphoria. Já na Amazon Prime Video estreia o longa The Tender Bar, um drama dirigido por George Clooney. No Star+, a aguardada sexta e última temporada da série dramática This Is Us.

Como de costume, a Casual selecionou 5 filmes e séries para você ficar de olho nos próximos dias. Confira.

The Tender Bar - Amazon Prime Video

The Tender Bar é um drama dirigido por George Clooney a partir de um roteiro de William Monahan. O filme é uma adaptação do livro de memórias homônimo de J. R. Moehringer, e narra sua vida enquanto crescia em Long Island. É estrelado por Ben Affleck, Tye Sheridan, Daniel Ranieri, Lily Rabe e Christopher Lloyd.

This Is Us (6ª temporada) - Star+

Estreou ontem (6) o primeiro episódio da sexta e última temporada de This Is Us. No Star+ os novos episódios serão lançados após a exibição nos Estados Unidos. O episódio inicial apresentará o Big Three (Kevin, Kate e Randall) comemorando seu 41º aniversário.

Considerado um dos maiores sucessos da atualidade, a série é um drama familiar que conta a história da família Pearson em diferentes épocas. A trama acompanha desde o início do relacionamento de Jack (Milo Ventimiglia) e Rebecca (Mandy Moore), passando pelo nascimento, infância e adolescência dos trigêmeos Kevin (Justin Hartley), Kate (Chrissy Metz) e Randall (Sterling K. Brown) e indo até a fase adulta dos irmãos, já com suas respectivas famílias e carreiras.

Euphoria - HBO Max

Estreia no domingo (9), a segunda temporada de Euphoria. Um grupo de adolescentes experimenta os altos e baixos do amor e amizade em um mundo de redes sociais, sexo, drogas e violência nesta série original da HBO produzida pelo cantor e compositor Drake e estrelada por Zendaya Spider-Man: Homecoming.

O Páramo - Netflix

Neste filme de terror, a vida pacata de uma família isolada da sociedade é subitamente desestabilizada por uma criatura assustadora que coloca à prova os limites que os unem.

Mesa Para Quatro - Netflix

Que para cada pessoa existe uma alma gêmea é uma teoria muito romântica, mas talvez não científica, e para Luca e Sara a tentação de testá-la é forte. Mas, acima de tudo, como essa alma gêmea é formada? Ela se parece conosco ou é o nosso oposto? É assim que, quase como um desafio, os dois convidam para jantar quatro amigos que, por coincidência, são solteiros: Chiara, Matteo, Giulia e Dario. Mesa Para Quatro é uma comédia romântica italiana que conta a história de quatro personagens e os quatro casais que poderiam ser formados em duas possíveis realidades alternativas.

