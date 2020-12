Os 20 livros mais vendidos em 2020 na Amazon Brasil

A Amazon anunciou nesta quarta, 30, quais foram os livros mais vendidos em seu site durante o ano de 2020 no Brasil. De janeiro a dezembro, foram milhões de cópias adquiridas, nas versões impressa e digital, entre os mais de 33 gêneros disponíveis, incluindo romance, fantasia, terror, religioso e infanto-juvenil de autores nacionais e estrangeiros.

O primeiro lugar ficou para Pequeno Manual Antirracista, da filósofa e ativista Djamila Ribeiro. A obra trata, em seus onze capítulos, de temas como racismo, negritude, branquitude, cultura e atualidade. Djamila apresenta caminhos de reflexão para aqueles que querem aprofundar sua percepção sobre discriminações racistas estruturais através da prática antirracista – uma luta de todas e todos. O livro ganhou o Prêmio Jabuti 2020 na categoria Ciências Humanas.

Em um ano marcado por grandes movimentos contra o racismo em todo o mundo, Racismo Estrutural, de Silvio Almeida, e Escravidão – Vol. 1, de Laurentino Gomes, também estão no ranking. A lista conta também com best-sellers internacionais como 1984, e O Milagre da Manhã.

“Além de serem sucesso de vendas, essas obras incentivaram os brasileiros a investirem seu tempo conhecendo novos autores e livros”, diz Alexandre Munhoz, gerente-geral de Livros na Amazon. “Especialmente neste ano, observamos crescimento geral da demanda e da procura por livros de todos os gêneros”, completa.

Confira a lista dos 20 maiores best-sellers entre os leitores brasileiros no site da Amazon:

1. Pequeno manual antirracista, de Djamila Ribeiro

2. Mulheres que correm com os lobos, de Clarissa Pinkola Estés

3. 1984, de George Orwell

4. O poder do hábito, de Charles Duhigg

5. O morro dos ventos uivantes, de Emily Bronte

6. O milagre da manhã: O segredo para transformar sua vida (antes das 8 horas), de Hal Elrod

7. Mais esperto que o Diabo: O mistério revelado da liberdade e do sucesso, de Napoleon Hill

8. A revolução dos bichos: Um conto de fadas, de George Orwell

9. Racismo estrutural, de Silvio Almeida

10. A coragem de ser imperfeito, de Brené Brown

11. Mindset: A nova psicologia do sucesso, de Carol S. Dweck

12. O conto da aia, de Margaret Atwood

13. Do Mil ao Milhão. Sem Cortar o Cafezinho., de Thiago Nigro

14. 21 lições para o século 21, de Yuval Noah Harari

15. Essencialismo: A disciplinada busca por menos, de Greg Mckeown

16. Os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker

17. Escravidão – Vol. 1, de Laurentino Gomes

18. Sapiens – Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari

19. O homem mais rico da Babilônia, de George S Clason

20. Harry Potter e a Pedra Filosofal, de J.K. Rowling