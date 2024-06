Audi amplia oficina VIP de manutenção no aeroporto de Congonhas

A cena é a seguinte: você precisa pegar a ponte aérea Rio-São Paulo para uma reunião de trabalho, mas também precisa deixar o carro na oficina para uma revisão. A partir desta quarta-feira, 5, quem tem carros da Audi conta com o serviço no estacionamento do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, em uma parceria com a Estapar.

O Audi Airport Service na verdade já existia, mas ele passou por uma remodelação, ampliando a comodidade e os serviços oferecidos. Fica em uma área VIP do terminal aéreo.

O espaço oferece revisões programadas, lavagem a seco, troca de óleo e filtros, entre vários outros serviços de manutenção automotiva. A estimativa é de que pelo menos 100 veículos sejam recebidos mensalmente no local. Os valores das revisões são os mesmos cobrados na rede de concessionárias da Audi em todo o Brasil.

Audi Airport Service. (Audi/Divulgação)

E dentro de Congonhas também tem Audi

Quem passa por Congonhas desde o fim do ano passado também conta com outro serviço da montadora das quatro argolas. Para os passageiros Latam Pass Black Signature que embarcam por um portão remoto (quando a aeronave não está parada no finger), a experiência é completamente diferente do convencional. Assim que passam pelo portão, os clientes já são identificados e orientados a entrarem em um Audi Q8 e-tron 100% elétrico.

O serviço de luxo está disponível desde a última segunda-feira, 4, para embarque nos portões 13 ao 22 durante toda a semana, das 6h às 23h, sem necessidade de agendamento. Cada veículo transporta até três passageiros. Desde o início de 2023, a comodidade já era oferecida pela companhia aérea, mas o translado até o avião era feito por vans executivas.