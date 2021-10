Dicas de objetos de decoração para montar um quarto de bebê incrível

Quando recebemos a notícia de que uma criança chegará a nossa família, logo nos preocupamos com o que será necessário para que ela se sinta confortável na nova casa. Queremos dar-lhe tudo que for possível para garantir o seu conforto e segurança.

Então, colocamos primeiro na lista de compras a cama e o colchão onde ela irá dormir, e também alguns outros móveis. No fim, quase esquecemos dos objetos de decoração para o quarto.

Sim, parte da boa experiência que as crianças têm em seu pequeno mundo particular, que é o quarto, vem dos elementos de personalização da decoração.

Estes artigos podem ajudar no sistema pedagógico escolhido pelos pais e também incentivar o desenvolvimento infantil - intelectual e físico. Fora que os objetos de decoração também podem ser, mais adiante, um modo da própria criança expressar, pela primeira vez, a sua verdadeira personalidade.

Esta explicação dada é para você compreender o tamanho da importância que cada elemento pode ter dentro das composições de ambientes.

Imagine, então, o impacto disso sobre as decorações infantis, como elas poderiam criar todo um cenário propício para as crianças serem mais felizes e imaginarem um futuro melhor para todos. Podemos instigar a sua imaginação e fazê-las serem as mentes brilhantes, de amor e respeito, que precisamos.

Então, quer aprender a escolher lindos objetos de decoração para o quarto do seu filho ou filha? O texto a seguir apresenta uma lista com lindas opções que vão lhe encantar. Confira.

Almofadas e móbiles

Vamos começar falando dos ornamentos que podem entreter as crianças, além de dar um toque super charmoso na decoração dos quartos infantis.

Primeiro, as almofadas lúdicas, que também podem ser estrategicamente colocadas sobre as caminhas das crianças - sobretudo montessorianas - para dar mais suporte à sua segurança. E os móbiles sobre os bercinhos estimulam os bebês com o movimento, cores, formas e músicas.

Almofadinhas e móbiles coloridos e em formatos diferentes podem ser o toque certo de alegria, descontração e humor para o quarto do seu filho ou filha.

Suas formas e tonalidades podem combinar com o estilo e temática proposto para o ambiente, como se contasse uma historinha - como a vida na floresta, por exemplo. Inclusive, pode remeter aos personagens de um conto, filme ou música que admira e queria compartilhar com a criança.

Quadrinhos e cabideiros

As paredes dos quartos infantis também podem receber toques de cor. Os adesivos e papéis de parede são sempre uma ótima opção.

Mas há alternativas também ótimas, mais simples, fáceis de se obter nas lojas e de serem trocadas ou objetos de decoração diferentes assim que desejado. O melhor exemplo que podemos dar, nesta linha, são os quadrinhos, também com figuras que remetem ao estilo e temática proposto para o local.

E não podemos nos esquecer também dos cabideiros. Eles podem ganhar muita notoriedade nas decorações infantis. O legal dessas peças é que elas, além de bonitas, são funcionais.

Ainda antes do nascimento da criança, os pais podem usar os cabideiros para expor roupinhas do futuro bebê, ajudando a já ir imaginando a vida juntos e criar mentalmente laços de afeto. Mais tarde, esses podem ser suportes para mochilas e mais.

Nichos e prateleiras

Nichos e prateleiras devem estar na lista de objetos de decoração para quartos infantis. Estas peças já podem apresentar um design tão atraente que, por si só, serão um grande atrativo dos ambientes.

Mas a sua função, obviamente, será dar suporte a outros elementos, dentre eles muitos objetos decorativos importantes para definir a estética do cenário. A questão é que sua presença deve fazer sentido e a diferença no local.

Os nichos de madeira estão super em alta nas decorações de interiores. Estas peças podem vir em formatos e cores variadas e ajudar a animar bastante os quartos das crianças.

E resolvemos colocar nos exemplos deste texto a imagem de um modelo de prateleira mais simples para mostrar como a inversão do jeito de instalação de seus suportes - as chamadas mãos-francesas - pode fazer a solução parecer mais moderna.

Pufes e luminárias

E falando em peças funcionais que também são ótimos objetos de decoração, não poderíamos deixar de fora desta lista os pufes e as luminárias infantis também.

Estas peças são também funcionais - acompanhando poltronas e mesinhas em cantinhos de estudo e de amamentação, nos casos dos bebês. Mas, a melhor parte, é que elas podem preencher áreas vazias do ambiente e causar aquele efeito-surpresa quando menos esperamos.