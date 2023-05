O novo TAG Heuer Monaco: esqueletizado e colorido

Quem gosta de relógio reconhece um Monaco à distância. A peça de formato quadrado é talvez a mais icônica entre os cronógrafos de corrida. Agora, a TAG Heuer está lançando a mais recente adição à sua icônica coleção Monaco com os novos e coloridos relógios modelos.

Esses novos relógios apresentados para o 80º Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, uma parceria que está no coração da TAG Heuer, marcam o primeiro uso da marca de um mostrador esqueletizado em sua coleção Monaco. Essa extensão consiste em três novos relógios, cada um com sua inspiração única.

Lançado em 1969, o TAG Heuer Monaco rapidamente se tornou um dos relógios mais icônicos da história. O design arrojado e quadrado da caixa e as funções inovadoras do cronógrafo eram diferentes de tudo o que havia no mercado na época e logo se tornaram sinônimo da marca, conquistando seguidores entre os entusiastas de corridas e amantes de relógios.

Desde a sua criação, o relógio apareceu nos pulsos de muitos ícones do automobilismo, como Joe Siffert, Jochen Rindt e um verdadeiro amigo da marca, Steve McQueen, que usou um TAG Heuer Monaco no filme Le Mans de 1971, e cujo relógio se tornou sinônimo de seu estilo.

Uma herança de corrida

O TAG Heuer Monaco capturou o espírito do mundo de alta velocidade do automobilismo. O projeto Mônaco começou quando Jack Heuer decidiu criar um relógio que fosse visualmente impressionante e tecnologicamente avançado. O protótipo foi revelado em 1969 e apresentava uma caixa quadrada, mostrador azul e funções de cronógrafo arrojadas. Foi emparelhado com um Calibre 11, o primeiro movimento de cronógrafo automático a ser oferecido ao público, e rapidamente se tornou um favorito da indústria.

Desde o seu lançamento, o TAG Heuer Monaco refletiria a vanguarda do design contemporâneo. Do azul meia-noite e do branco brilhante do final dos anos 1960 aos tons de cinza contrastantes usados no início dos anos 1970, o Heuer Monaco refletia a cultura popular enquanto desafiava os limites do design.

No final dos anos 1970, o TAG Heuer Monaco Chronograph trouxe um visual totalmente diferente, incluindo a caixa preta fosca e o mostrador do lendário “Dark Lord”.

O relógio passou por várias outras mudanças de design e avanços tecnológicos. Em 1998, o TAG Heuer Monaco foi reeditado como parte da série vintage da marca, com uma reprodução fiel do design original – e foi novamente atualizado em 2003 com o movimento Calibre 360, capaz de medir o tempo com precisão de até 1/100 de um segundo.

Hoje, o TAG Heuer Monaco continua sendo um dos modelos mais icônicos e reconhecíveis da marca. Foi lançado em várias versões de edição limitada, homenageando a história do relógio e sua conexão com o automobilismo, tornando-se um relógio atemporal e amado.

Três novos modelos do TAG Heuer Monaco

Mais de 50 anos após o nascimento do Heuer Monaco, a TAG Heuer lança agora três novos modelos, agora com um mostrador esqueletizado. É a primeira vez que a coleção revela o mecanismo do relógio.

Ainda sem preço para o Brasil, lá fora os novos modelos custam em média 11.000 francos. Nas campanhas está o piloto Max Verstappen.

O moderno relógio esqueletizado vem em três mostradores diferentes, “Original Blue”, “Racing Red” e “Turquoise. Esses relógios foram projetados para oferecer uma interpretação vanguardista do universo das corridas, com um estilo contemporâneo.

Cada peça do TAG Heuer Monaco Skeleton Dial tem uma história. O “Original Blue” é inspirado no primeiro mostrador azul TAG Heuer Monaco. As cores azul e vermelho são apresentadas no mostrador.

O “Racing Red” traz o DNA de corrida do TAG Heuer Monaco, com a cor vermelha fazendo referência às faíscas de corrida feitas nas pistas. Os toques de preto e prata são especialmente perceptíveis no mostrador, juntamente com a roda de colunas vermelha e as gravuras vermelhas na massa oscilante, que completam a inspiração das corridas.

A peça “Turquesa” é o terceiro relógio a completar a coleção. O turquesa é referência ao litoral de Mônaco. Com a cor vermelha, pode ser visto no mostrador, com o turquesa também na roda de colunas e nas gravuras da massa oscilante.

Titânio e Super-LumiNova

O movimento interno Heuer 02 que alimenta todos os três relógios cria um contraste em harmonia com o movimento das versões originais do TAG Heuer Monaco da década de 1970. Este movimento emprega uma roda de coluna convencional para ativar o cronógrafo e possui uma reserva de energia de 80 horas, uma das maiores para um cronógrafo na indústria relojoeira.

Os novos Monaco esqueletizados vêm em caixa de 39 milímetros, de titânio jateado grau 2. Material de alto desempenho, o titânio oferece uma combinação notável de resistência e propriedades leves, além de ser resistente à corrosão.

O tratamento Super-LumiNova nos índices e ponteiros esculpidos do relógio adiciona um toque moderno e futurista a esta coleção. A janela de data com o mesmo tratamento luminoso também é uma novidade no TAG Heuer Monaco, facilitando a leitura em condições de pouca luz.

Os ponteiros também são tratados com elementos luminescentes, o que garante ótima legibilidade em qualquer condição, dia ou noite - um detalhe que Jack Heuer sempre gostou de prestar atenção.