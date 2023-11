Só 10 unidades no Brasil: o carro de quase R$ 850 mil que é para colocar na lama

Um carro de que quase 850.000 reais para colocar na lama, superexclusivo, com apenas dez unidades aqui no Brasil. Esse é o Defender 130 Outbound, o mais novo lançamento de luxo da marca. Além dessa versão, também desembarca por aqui o novo Defender 110 PHEV, um híbrido que combina um motor elétrico e um motor a combustão.

Os lançamento foram apresentados em um evento, nesta quarta-feira, 29, no Pantanal, no Mato Grosso do Sul, onde a marca tem parceria com o projeto Onçafari, de preservação da onça pintada. Os dois carros foram desenvolvidos para todos os tipos de terrenos, mas é no off-road que eles mostram toda a capacidade de engenharia.

A principal diferença do 130 Outbound para a versão convencional está na ocupação de passageiros, para no máximo cinco (na tradicional cabem até oito pessoas). A última fileira de bancos foi retirada dando mais espaço para carga. Com isso, a capacidade chega a 2.516 litros (1.329 litros com fileira de dois assentos no lugar). O modelo já está disponível para encomendas na rede de concessionárias da JLR por a partir de 848.726 reais.

O 4x4 tem tem sistema de tração inteligente e suspensão eletrônica equipadas de série que se adaptam de acordo com o terreno. Conta ainda com a suspensão pneumática eletrônica que permite até 430 mm de articulação e até 900 mm de curso. O motor é diesel e 300cv de potência.

Para quem já está acostumado aos estilo off-road é possível acionar os comandos para os diferentes tipos de estradas. Quem ainda está começando no estilo mais aventureiro, pode selecionar a opção automática que o carro faz a leitura do terreno para escolher o melhor modo de direção. Com isso, o condutor só precisa prestar atenção ao volante.

No interior, há muito conforto, banco de couro Windsor e seleção de materiais táteis que se adequam a estilos de vida aventureiros. O tapete de borracha do porta-malas do Outbound se dobra para fora para proteger o para-choque ao carregar equipamentos volumosos ou pesados, como bicicletas ou malas. Itens menores podem ser armazenados nas áreas de estiva adicionais.

Defender 130 Outbound.

Defender 110 híbrido

O Novo Defender 110 P400e combina um motor elétrico de 104cv com outro a gasolina de quatro cilindros de 300cv para gerar uma potência total de 404cv – superior ao motor diesel de seis cilindros de 3.0 litros. Tem autonomia puramente elétrica de até 51 km, no clico WLTP. A autonomia total chega a 760 km quando combinado com o motor a gasolina. No Brasil, o novo modelo tem preço a partir de 760.250 reais.

No modo off-road tem boa tração, assim como o 130 Outbound, superando diversos obstáculos. A entrega linear proporcionada pelo motor elétrico trabalha em harmonia com o motor a gasolina. O P400e oferece capacidades off-road de alta e baixa autonomia no modo totalmente elétrico.

No interior, muito conforto e luxo com bancos em couro. Assim como o 130 Outbound, tem tela central sensível ao toque de 11,4 polegadas, e um compartimento no console central dianteiro refrigerado, além de porta-copos dianteiro duplo.