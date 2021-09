Nova coleção da Chilli Beans com Alok tem óculos com pen drive acoplado

Como seria o óculos perfeito para um DJ? Foi pensando nisso que a Chilli Beans desenvolveu sua mais nova coleção em parceria com Alok, o brasileiro mais ouvido no mundo. Com 20 modelos solares e seis de grau, a "Tech In Style" reúne armações com shapes futurísticos, incluindo hastes que simulam cabos de força de hardwares, detalhes que remetem a conectores de USB, impressões que imitam bug típico de tela LCD e lentes polarizadas em diferentes cores.

A novidade já é a quinta coleção que a Chilli Beans lança em parceria com o DJ - que nos últimos cinco anos ajudou a vender mais de meio milhão de peças -, e define um novo momento da marca, cada vez mais posicionada sobre os pilares de tecnologia e sustentabilidade. Esses dois elementos também sustentam a "marca" Alok, que conversa com o universo da tecnologia e investe em iniciativas sustentáveis, como os shows neutros em carbono.

Entre as 26 armações da coleção, o destaque fica para o modelo que traz um pen drive em uma de suas hastes - veja foto que ilustra essa matéria. O dispositivo foi escolhido por representar o universo do DJ, já que está sempre presente em sua rotina.

"Chilli Beans e Alok têm uma trajetória muito orgânica – a relação com festivais e com música deixam essa parceria ainda mais especial e verdadeira. Essa nova coleção é muito especial, pois tivemos a chance de unir dois pilares essenciais da nossa marca: a música e o universo geek”, diz Caito Maia, CEO e fundador da marca, que nos próximos meses a trará ao seu portfólio produtos feitos a partir de resíduos retirados do fundo do mar.

A coleção Alok Tech In Style está disponível no site, nas lojas físicas e quiosques em todo o território nacional. Os preços variam de R$ 259,00 a R$ 999,00.