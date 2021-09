Os 5 melhores filmes e séries para ver nesse fim de semana

Dando continuidade a um mês de ouro nas plataformas de streaming, os maiores destaques deste final de semana ficam com a estreia da sexta temporada de "Lucifer", história protagonizada por Tom Ellis que conquistou uma legião de fãs e finalmente ganhará um final; e com o documentário "Irmãos de Sangue", que narra o início e o fim da amizade entre Muhammad Ali & Malcolm X.

Como é de costume, a Casual selecionou os 5 principais lançamentos para você ficar de olho nesse final de semana. Dessa vez, entram na lista: "Lucifer"; "Irmãos de Sangue" e "Kate", da Netlix. "The Voyeurs" e "Viajantes", da Amazon Prime Video. Divirta-se!

No ar desde 2016, a série "Lucifer" está chegando a sua sexta e última temporada pela Netflix. Ancorada em um humor inteligente, a série protagonizada por Tom Ellis conta a história de um diabo que tirou férias de seu trono no inferno para passar uma temporada na terra, mais propriamente, na cidade de Los Angeles. Como é se de prever, a estadia não é nada tranquila nem para Lucifer nem para as pessoas a sua volta.

Irmãos de Sangue: Muhammad Ali & Malcolm X (Netflix)

Durante três anos cruciais, Muhammad Ali e Malcolm X mantiveram uma amizade revolucionária, tanto para eles quanto para o mundo. "Irmãos de Sangue: Muhammad Ali e Malcolm X"conta a história extraordinária da amizade — e da briga — dessas duas figuras lendárias. Poucas pessoas entendem o vínculo entre esses homens tão diferentes. Agora, nesse novo documentário com produção de Kenya Barris, o diretor Marcus A. Clarke traz uma nova perspectiva, com imagens inéditas, sobre a ascensão simultânea e quase simbiótica do carismático campeão olímpico que encantou os Estados Unidos e do ex-presidiário intelectual e revolucionário que usava o poder da palavra para combater a opressão.

Kate (Netflix)

Meticulosa e muito habilidosa, Kate é a assassina perfeita e está no auge da carreira. Até que um dia, um trabalho envolvendo a Yakuza em Tóquio não sai conforme planejado, e ela descobre que foi envenenada e tem menos de 24 horas para se vingar. Enquanto o veneno faz efeito, Kate forma um vínculo inesperado com a filha adolescente de uma de suas vítimas.

The Voyeurs (Amazon Prime Video)

No filme "The Voyeurs", Pippa (Sydney Sweeney) e Thomas (Jaden Smith) decidem dar um passo adiante na relação e se mudam para um apartamento maior na expectativa de terem filhos. No prédio ao lado, no entanto, os vizinhos Ben e Natasha começam a despertar o interesse do casal, que passa a espiar pela janela os detalhes mais íntimos da vida dos vizinhos.

Viajantes: Instinto e Desejo (Amazon Prime Video)

"Em Viajantes", filme original da Amazo Prime Video, um grupo de jovens é enviado ao espaço em uma missão que tem como objetivo povoar um planeta recém-descoberto. Depois que o capitão da missão é misteriosamente morto, a jovem tripulação até então controlada pelo líder adulto passa a experimentar o caos e a ceder aos instintos mais primitivos --- o problema é que eles estão no espaço.