Neymar renova contrato com Paris Saint-Germain até 2025

Rumores de que o atacante Neymar iria renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain foram confirmados nesta manhã. O atacante brasileiro ficará mais três temporadas no time francês.

Em 2017, o PSG pagou um valor recorde, 222 milhões de euros, para transferir o jogador do Barcelona. EXAME apurou os valores agora da prorrogação do contrato com uma pessoa próxima do jogador. O salário anual do craque até agora, de 36,8 milhões de euros, deve ficar próximo. O contrato inclui ainda uma série de variáveis que influenciam o pagamento final do craque, como presença em jogos, gols e até assistências.

Contratado em 2017, o atacante brasileiro jogou em 103 partidas, marcando 64 gols. “Durante seus 112 jogos parisienses, iluminados por gestos e inspirações excepcionais, o camisa 10 marcou gols e deu 51 assistências, entrando no Top 10 dos maiores goleadores da história do Clube”, segundo comunicado do clube à imprensa.

“Desde sua entrada no time, Neymar Jr conquistou 9 troféus: sendo 3 nos campeonatos franceses (2018, 2019, 2020), 2 nas Copas da França (2018, 2020), 2 nas Copas da liga (2018, 2020) e 2 como campeões dos troféus franceses (2018, 2020).”

O clube destacou ainda que a participação de Neymar levou o PSG em 2020 a alcançar sua primeira final da Liga dos Campeões. “É um grande prazer estender a aventura no Paris Saint-Germain”, disse Neymar Jr após assinar seu novo contrato. “Estou muito feliz em Paris. É um verdadeiro orgulho fazer parte desse grupo, trabalhar com esses jogadores, esse grande treinador e fazer parte da história. Aqui cresci como pessoa, como ser humano e também como jogador. Portanto, estou muito feliz por estendê-lo e espero ganhar muitos mais troféus aqui”.

Para Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, "O centro de gravidade do nosso ambicioso projeto de crescimento do PSG está no coração, no talento e no envolvimento total de nossos jogadores", disse. “Tenho orgulho de ver Neymar Jr reafirmar hoje seu compromisso de longo prazo, até 2025, dentro do Paris Saint-Germain”.

O PSG também considera renovar o contrato com o jogador Kylian Mbappé, visto que o contrato com o francês finaliza na próxima temporada.

