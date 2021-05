Por que a Ferrari de R$ 10 mi comprada por CR7 seria proibida no Brasil

Não é só de iates de luxo de centenas de milhões de reais que vive Cristiano Ronaldo. A estrela número um do Juventus e da seleção portuguesa de futebol acaba de adquirir um modelo super limitado da Ferrari: são apenas 499 unidades (contando o protótipo) vendidas por cerca de 10 milhões de reais cada.

Para fazer a aquisição, CR7 visitou pessoalmente a sede da Ferrari em Maranello, na Itália. A Ferrari Monza, modelo que também foi comprado pelo jogador do Milan, Zlatan Ibrahimović, em comemoração ao seu gol de número 501, é inspirada nas Ferraris de corrida dos anos 50, as famosas "barchettas".

As "barchettas", que numa tradução literal do italiano significam "barquinhos", são conversíveis de dois lugares com aerodinâmica que privilegia altas velocidades.

Construída com fibra de carbono, os modelos Monza SP1 e SP2 são mais leves e rígidos, podendo chegar a 100 km/h em apenas 2.9 segundos (a velocidade máxima é de 302 km/h).

A Ferrari Monza também não possui teto, para-brisa ou vidros laterais, o que, pelas normas de trânsito, inviabilizaria sua circulação nas ruas de países como o Brasil.

Para contornar a excentricidade, o modelo conta com um pequeno para-vento que fica no meio do capô do carro, entre os bancos do motorista e passageiro.

A nova aquisição de CR7 se somará a um acervo de fazer inveja a muitos colecionadores. Até agora, sabe-se que o jogador tem na garagem modelos como uma Mercedes AMG G63, um Bugatti Centodieci, dois Bugatti (Chiron e Veyron), duas Lamborghini Aventador (um preto e um branco), um Rolls-Royce Cullinan, um Chevrolet Camaro, duas Ferraris F12 (um preto e um branco), um McLaren Senna, um Range Rover Sport e um Mercedes G-Wagon Brabus.