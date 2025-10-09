Mostra gratuita apresenta 10 filmes do cinema chinês em São Paulo

Com o tema “Uma janela para a China”, a mostra apresenta dez filmes recentes do cinema chinês (Divulgação/Getty Images)
Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19h21.
A 10ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo será realizada entre os dias 9 e 19 de outubro de 2025 no Centro Cultural São Paulo (CCSP), localizado na Rua Vergueiro, 1000, no bairro da Liberdade.
O evento, promovido pelo Instituto Confúcio na Unesp em parceria com o CCSP, celebra uma década de intercâmbio cultural entre Brasil e China.
Com o tema “Uma janela para a China”, a mostra apresenta dez filmes recentes do cinema chinês que abordam temas como transformações sociais, afetivas e estéticas na China contemporânea.
As exibições são gratuitas, com legendas em português e acontecem de terça a domingo, com sessões às 15h, 17h e 19h. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada sessão na bilheteria do CCSP.
9/10 – Quinta-feira
10/10 – Sexta-feira
11/10 – Sábado
12/10 – Domingo
14/10 – Terça-feira
15/10 – Quarta-feira
16/10 – Quinta-feira
17/10 – Sexta-feira
18/10 – Sábado
19/10 – Domingo
Para mais informações, acesse o site oficial.