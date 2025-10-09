Mostra gratuita apresenta 10 filmes do cinema chinês em São Paulo

A 10ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo será realizada entre os dias 9 e 19 de outubro de 2025 no Centro Cultural São Paulo (CCSP), localizado na Rua Vergueiro, 1000, no bairro da Liberdade.

O evento, promovido pelo Instituto Confúcio na Unesp em parceria com o CCSP, celebra uma década de intercâmbio cultural entre Brasil e China.

'Uma janela para a China'

Com o tema “Uma janela para a China”, a mostra apresenta dez filmes recentes do cinema chinês que abordam temas como transformações sociais, afetivas e estéticas na China contemporânea.

As exibições são gratuitas, com legendas em português e acontecem de terça a domingo, com sessões às 15h, 17h e 19h. Os ingressos podem ser retirados uma hora antes de cada sessão na bilheteria do CCSP.

Programação da 10ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo:

9/10 – Quinta-feira

15h00: Boonie Bears: O Retorno do Futuro (90 min)

17h00: Impacto (140 min)

19h45: A Estrada de Li Hong (110 min)

10/10 – Sexta-feira

15h00: O Amor de Mu Mu (135 min)

17h30: Eu e Minha Mãe Adolescente (98 min)

19h30: Impacto (140 min)

11/10 – Sábado

15h00: Leopardo das Neves (125 min)

17h10: Deixe o Barco Partir (100 min)

19h30: O Amor de Mu Mu (135 min)

12/10 – Domingo

15h00: A Estrada de Li Hong (110 min)

17h15: O Monte Invisível (120 min)

19h30: Trending Topic (95 min)

14/10 – Terça-feira

15h15: Eu e Minha Mãe Adolescente (98 min)

17h15: Leopardo das Neves (125 min)

19h40: Boonie Bears: O Retorno do Futuro (90 min)

15/10 – Quarta-feira

15h00: O Monte Invisível (120 min)

20h00: O Meu Pequeno Eu (105 min)

16/10 – Quinta-feira

17h00: O Amor de Mu Mu (135 min)

19h10: O Meu Pequeno Eu (105 min)

17/10 – Sexta-feira

15h00: Trending Topic (95 min)

17h10: Leopardo das Neves (125 min)

19h30: O Monte Invisível (120 min)

18/10 – Sábado

15h00: Impacto (140 min)

17h40: O Meu Pequeno Eu (105 min)

19h40: Eu e Minha Mãe Adolescente (98 min)

19/10 – Domingo

15h00: A Estrada de Li Hong (110 min)

17h15: Deixe o Barco Partir (100 min)

19h15: Trending Topic (95 min)

Para mais informações, acesse o site oficial.