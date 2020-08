Montblanc reinaugura butique de luxo em São Paulo

A marca de luxo Montblanc está renovando sua aparência na cidade de São Paulo.

A marca alemã de produtos cotidianos, que vão de canetas a relógios, reformou sua loja no shopping Higienópolis e está reinaugurando a butique com um design completamente renovado, com atenção redobrada para a tecnologia.

Logo na entrada da butique, uma mesa digital e um headphone inteligente sem fio MB 0.1, lançado neste ano pela Montblanc, convidam o visitante a uma experiencia virtual junto à marca.

Outra inovação tecnológica é o Augmented Paper. Formado por um conjunto de capa de couro italiano na forma de envelope, dotado de um digitalizador eletrônico, um bloco de notas A4 e uma versão especial da esferográfica Montblanc StarWalker, o Augmented Paper transfere notas manuscritas ou esboços do papel para a versão digital.

Completando a experiência tecnológica, a Montblanc expõe seus modelos de relógios mais modernos, como o smartwatch Summit 2, que reúne os códigos suíços de design com os materiais mais modernos.