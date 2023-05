Moda inclusiva: Reserva lança coleção de underwear de Dia dos Namorados

Se tem uma coisa que a Reserva gosta de fazer é provocar barulho em torno a discussões relevantes. Sua próxima campanha de Dia dos Namorados, com a linha de underwear como foco principal e protagonizada pelo casal Andrea Schwarz e Jaques Haber, promete.

Segundo a marca, a ideia do lançamento é ilustrar o amor. A campanha publicitária apresenta o casal com as novas peças, incluindo a linha Underwear Adapte, criada em 2021, em parceria com a Equal, marca de moda inclusiva parceira da Reserva.

A Reserva lançou a Equal ao observar um gap do mercado na hora de oferecer roupas para pessoas com deficiência. A marca, que no último ano teve uma campanha protagonizada por idosos para discutir o etarismo, este ano convida o casal que é idealizador e fundador da consultoria iigual, especializada na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.

O casal protagoniza momentos de carinho e afeto e posa com a nova coleção de underwear, que conta com novas estampas, elástico personalizado para caimento único em cada corpo, material respirável e, para a linha Adapte, facilidades como a abertura nas laterais com ganchos que possibilita regular a peça. A linha atende público masculino e feminino.

Andrea conta com uma vasta experiência como empreendedora social, sendo LinkedIn Top Voices, palestrante motivacional e responsável por incluir mais de 20.000 pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho, ao longo de sua carreira.

Uma mulher que parou de andar, mas aprendeu a voar

No LinkedIn, onde conta com 267.000 seguidores, ela se apresenta da seguinte forma: “Sou uma mulher que parou de andar, mas aprendeu a voar! Prazer sou Andrea Schwarz e sou muito mais do que uma mulher com deficiência. Sou palestrante inspiracional. Só nos últimos dois anos dei mais de 300 palestras falando sobre temas como inclusão, diversidade, acessibilidade, superação, motivação, empatia, futuro do trabalho, aceitação, rótulos, vieses, preconceito, inovação, empreendedorismo, empoderamento feminino.”

Andrea é conselheira da EqualWeb, startup de tecnologia com foco na acessibilidade digital. “Sou ativista pela acessibilidade e inclusão! Sou casada com o Jaques Haber e mãe do Gui e do Léo. Sou uma mulher 40+, judia, e que não aceita rótulos (por favor não me chame de PCD). Adquiri minha deficiência quando tinha 22 anos e passei a andar em cadeira de rodas e foi essa vivência que me trouxe até aqui.”

“Como costumo dizer nas minhas palestras: eu não sou o que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que decidi me tornar! Se você quer ser mais acessível e inclusivo está no lugar certo!”, diz.

A Marca pertence ao grupo Arezzo & Co, que tem outras marcas de moda, como a Oficina Reserva. Sobre a campanha, Andrea afirma: “Pensei muito em fazer. A gente vai se expor? Vai, mas isso cria referências. Eu não tive isso quando eu adquiri minha deficiência e quanto temos referências, nós sabemos que existem alternativas, possibilidades, oportunidades e horizontes.”