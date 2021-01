Mariana Goldfarb quer revolucionar a alimentação com sua marca de snacks saudáveis

O universo da alimentação saudável ganha mais uma marca, mas com um nome já conhecido no mercado da publicidade e da moda por trás, Mariana Goldfarb. A modelo e futura nutricionista (ela se forma este ano em nutrição), virou sócia da também modelo e amiga, Carolina Dassi, em uma empreitada por snacks saudáveis, com a Clean Foods. Em entrevista à Casual EXAME, Goldfarb conta sobre os planos da marca e seus projetos pessoais para 2021.

Tudo começou no final de 2019, quando Dassi havia criado a marca Clean Foods e enviou algumas barrinhas de cereal para que Goldfarb provasse. Não foi somente amor à primeira mordida, Goldfarb também se interessou pelos propósitos da marca da amiga. “Eu conhecia a Carol há muito tempo, e sempre tivemos vários pontos em comum, como a alimentação consciente, e a ideia de levar isso para o mundo”. Foi então que, no ano passado, a modelo entrou como sócia da marca.

Para este ano, os planos para a Clean Foods são grandes. Ainda que a produção seja artesanal, feita por Carolina no Rio de Janeiro, e vendida através das redes sociais da marca e das lojas da Fruteria no Rio de Janeiro, a Clean Foods expandirá para São Paulo, em lojas selecionadas da rede Mundo Verde. Além disso, a dupla pretende lançar outros produtos como granola, bombons de energia e barrinhas proteicas. Mariana é quem utiliza a sua influência e experiências para alavancar a empresa através do marketing e postagens nas redes sociais.

Além da comunicação e vendas da marca, outro projeto de vida de Goldfarb é expandir o conhecimento sobre uma alimentação saudável, não só para ela, nem para os mais de 960 mil seguidores em sua conta pessoal no Instagram, mas para seus futuros pacientes, já que este ano ela se forma em nutrição. A modelo conta que passou por diversos “altos e baixos” com o próprio corpo, como quando sofreu de anorexia. “As marcas esperavam que eu não só vestisse roupas número 34, mas havia uma longa lista de exigências que, quando eu era mais nova, eu aceitava e corria atrás para satisfazer o mercado”, conta. Com o tempo (e também com terapia), Goldfarb mudou seu estilo de vida, e decidiu estudar nutrição.

Como nutricionista, ela analisa o produto da Clean Foods como “ideal, energeticamente falando”, já que as duas versões do produto, a tradicional e a de cacau (ambas com opção com ou sem aveia) possuem vitaminas, minerais e antioxidantes. Sem adição de conservantes, como açúcar refinado, as barrinhas são adoçadas com tâmaras. A marca também não utiliza plásticos, corantes e aromatizantes. “A alimentação está associada aos nossos pensamentos, ações, libido e bem estar, já que o intestino está ligado ao cérebro”, explica.

Em paralelo à graduação em nutrição, Goldfarb fez cursos de bioquímica, ayurveda, e estudos específicos na saúde da mulher. “Quero fazer um trabalho mais holístico, em que a alimentação, a saúde mental e espiritual estejam conectadas. Cada corpo é um corpo e precisamos respeitar isso”, comenta. Ainda que possua ressalvas ao mundo da moda, ela não pretende parar de fotografar, “eu quero passar o conhecimento que adquiri, com um propósito bem definido, que não seja vazio e que não influencie a vida das pessoas negativamente”, diz ao relembrar de seu passado.

Goldfarb periodicamente publica vídeos de receitas funcionais em seu Instagram, e finaliza a conversa dizendo que “a alimentação precisa ser mais do que saciar a fome, tem que ser sobre nutrir a alma”.