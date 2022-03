APTK Spirits, dos coquetéis engarrafados, irá inaugurar segunda loja em SP

Fundada em 2020 pelo premiado bartender Alê D’Agostino, a marca coquetéis engarrafados APTK Spirits irá inaugurar um segundo espaço físico em São Paulo no próximo dia 18. O endereço escolhido para abrigar a nova loja foi o incensado Shopping Cidade Jardim, casa de bandeiras de luxo como Louis Vuitton, Gucci, Dior e Prada, e de restaurantes famosos, como o Sal Gastronomia, do chef Henrique Fogaça.

A APTK Spirits inaugurou sua primeira loja física em dezembro do ano passado, no Shops Jardins, também em São Paulo.

Segundo D’Agostino, entre os diferenciais do novo endereço, no catálogo de bebidas haverá drinques inéditos que estão sendo lançados pela marca. Pela primeira, os clientes poderão comprar a versão engarrafada do cosmopolitan, drinque nova-iorquino à base de vodca, licor e sucos de cranberry e limão que ganhou fama mundial com a série Sex And the City. “O cosmopolitan, embora mais antigo, tem uma história de trinta anos de sucesso nas casas”, afirma D’Agostino. “A popularidade do drink cresceu nos anos 90 e se tornou um ícone de moda, em grande medida por estar presente em muitos filmes e séries da época”. Outra novidade será o drinque fitzgerald, que leva gim, limão-siciliano, bitter Angostura e xarope de açúcar.

Originada a partir do famoso Apothek Bar, referência na alta coquetelaria paulistana, a APTK Spirits nasceu com o objetivo de levar drinques profissionais para dentro da casa dos amantes de destilados.

As bebidas, todas desenvolvidas por Alê D’Agostino, incluem coquetéis clássicos como o Martini, Old Fashioned e Negroni, e também drinques autorais, exclusivos da marca. Em seu portfólio, os drinques mais pedidos são Negroni Jerez (uma releitura feito com Vermute Circollo Bianco e vinho Jerez), Old Fashioned, Boulevardier e Dry Martini.

Na primeira loja física da APTK Spirits inaugurada em dezembro do CJ Shops, são vendidas em média 700 garrafas de drinques prontos por mês. Por lá, o destilado que está fazendo mais sucesso é o Sur L’Orange, que leva cachaça envelhecida em carvalho, laranja, e amêndoas. O rótulo de 375ml, que serve 4 doses, sai por 92,00 reais.

A meta é, com a segunda loja, trazer para rua o sucesso da APTK Spirits no e-commerce, que mesmo com os pontos físicos, ainda representa 70% das vendas realizadas pela marca. Segundo a agência de pesquisa International Wine and Spirit Research (IWSR), o nicho de bebidas prontas para beber chegará a representar uma fatia de até 8% do mercado de bebidas até 2025.