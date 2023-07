Mais do que um acessório? Cachecol no frio ajuda a evitar dor de garganta e tosse

Com as temperaturas baixas do inverno, o cachecol sai dos armários e entra na seleção de peças de roupas para o uso no dia a dia. O acessório ajuda a dar um 'up' no look, mas não é só isso. O item também contribui para proteger de doenças que costuram vir acompanhadas do clima frio, como gripes, resfriados, e sintomas correlatos como a tosse e a dor de garganta.

“O cachecol serve para proteger o pescoço do frio, proporcionando isolamento térmico e conforto. Ao proteger o pescoço e a área do peito, eles podem ajudar a manter a temperatura corporal estável, reduzindo o risco de resfriados, além de prevenir a exposição direta ao vento, o que é especialmente benéfico para pessoas com problemas respiratórios, como asma”, explica Cristiane Passos Dias Levy, otorrinolaringologista do Hospital Paulista e especialista em alergias.

Ainda segundo a médica, o acessório não substitui medidas de saúde, como a vacinação. Inclusive o Ministério da Saúde ampliou a aplicação da vacina contra a gripe para toda a população. O imunizante bivalente contra a covid-19 também está disponível para todas as pessoas acima de 18 anos.

Além disso, a otorrinolaringologista do Hospital Paulista alerta sobre o acondicionamento e lavagem do cachecol, além da escolha do tecido. Muitas vezes, a presença de certos alérgenos, como mofos e ácaros, podem produzir justamente um efeito reverso, tão ruim – ou até pior – que os sintomas da gripe ou do resfriado.

“A quem tem asma, rinite alérgica ou qualquer outro tipo de sensibilidade respiratória, é importante escolher roupas de tecidos hipoalergênicos e lavá-las regularmente. O mesmo vale para quem é alérgico a certos materiais, como tecidos sintéticos ou produtos químicos usados no processo de fabricação”, ressalta.

Qual o melhor tecido?

Embora a lã seja um material natural, com propriedades isolantes, macio, confortável e respirável, algumas pessoas podem ser sensíveis e devem evitar seu uso, diz a médica. Neste contexto, os cachecóis sintéticos são mais indicados para pessoas com sensibilidades ou alergias respiratórias.

Por serem feitos de materiais como poliéster, acrílico ou microfibra, isso os tornam mais leves, de secagem rápida e podem oferecer boa proteção contra o vento – ainda que não sejam tão eficientes em manter o calor quanto a lã.

"A escolha entre os dois tipos de cachecol dependerá das preferências individuais, necessidades específicas e condições climáticas em que serão usados", diz.

Higiene e conservação