Maior evento da Pixar no mundo ganha data em São Paulo; veja fotos

A partir de 20 de julho a 23 de outubro, o Shopping Eldorado, em São Paulo, receberá o evento Mundo Pixar, uma experiência pelas histórias da Pixar Animation Studios.

O evento da Pixar será o maior já realizado no mundo em extensão, com 2.800 metros quadrados de área total, divididos em espaços temáticos inspirados nos filmes icônicos do estúdio, como Up: Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertidamente, Soul, Ratatouille, Procurando Nemo, Lightyear, Os Incríveis e Monstros S.A.

Além disso, o espaço terá uma loja exclusiva com produtos licenciados.

Com o objetivo de proporcionar experiências únicas, os cenários dos espaços serão realistas e imersivos. Entre os elementos que colocarão os visitantes para dentro dos filmes estão impressões em gigantografias, objetos 3D e ativações especiais.

O passeio pelo Mundo Pixar começa em uma sala formada por uma projeção gigante onde os visitantes podem relembrar cenas de alguns dos filmes da Pixar.

Em seguida, a experiência segue com os espaços temáticos da Pixar e seus personagens conhecidos, começando pelo universo de Up: Altas Aventuras, passando pela fachada e pela sala da casa do Carl. E a fábrica de Monstros S.A., seguindo para o quarto do Andy, onde os visitantes podem se sentir como um dos brinquedos de Toy Story.

O próximo ambiente traz o universo de Lightyear, novo filme da Disney e Pixar que conta a história de origem do herói que inspirou o brinquedo da franquia Toy Story. Também será possível se sentir na mente de Riley, a protagonista de Divertidamente.

A próxima parada é o ambiente de alta gastronomia do Mundo Pixar: a cozinha do restaurante Gusteau, em Ratatouille. Já na área seguinte encontramos o personagem Joe, de Soul, na barbearia que costumava frequentar e uma visita à “Escola da Vida”, local onde novas almas ganham personalidade e descobrem os principais interesses que irão motivá-las ao longo da vida.

Onde comprar ingressos para o Mundo Pixar?

Os ingressos estão disponíveis no site http://www.eventim.com.br/mundopixar e a partir de 20 de julho poderão ser adquiridos na bilheteria do local. De terça a quinta-feira das 10h às 20h50 e às sextas, sábados, domingo e feriados das 10h às 22h50.

Serviço: Mundo Pixar

Área externa do Shopping Eldorado (Av. Rebouças, 3970 - Pinheiros, São Paulo – SP)

De 20 de julho a 23 de outubro

Ingressos: de 30 reais a 100 reais, disponíveis em http://www.eventim.com.br/mundopixar

Terça a quinta-feira: 10h às 20h50 (Entrada para o último circuito: 19h)

Sexta, sábado, domingo e feriados: 10h às 22h50 (Entrada para o último circuito: 21h)

