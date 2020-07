Madonna faz post a favor cloroquina e conteúdo é censurado pelo Instagram

Uma publicação da cantora Madonna foi ocultada pelo Instagram após a plataforma classificar o conteúdo como informação falsa. O vídeo compartilhado na noite desta terça-feira, 28, mostrava a médica Stella Immanuel afirmando que o novo coronavírus “tem uma cura, se chama hidroxicloroquina”. O conteúdo também dizia que “a cura para a covid-19 foi revelada – americanos morreram em vão”. Horas depois, Madonna excluiu a publicação.

Na legenda, a cantora disse que “algumas pessoas não querem ouvir a verdade, especialmente as que lucram com a longa busca pela vacina.” Madonna afirmou ainda que a cura para a covid-19 foi “provada e está disponível há meses”, referindo-se à hidroxicloroquina, medicamento antimalária que não é recomendado pela Organização Mundial da Saúde para o tratamento da covid-19.

A Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) orientou que o medicamento fosse abandonado no tratamento para a doença no País com base em estudos internacionais que comprovaram que não há nenhum benefício clínico da hidroxicloroquina nos quadros da doença.

A artista fez ainda elogios à médica Stella Immanuel: “essa mulher é minha heroína”.

O vídeo de Immanuel foi retuitado pelo presidente americano Donald Trump e seu filho, Donald Trump Jr., que o descreveu como um “must watch” (algo que deve ser visto), mas nas últimas horas foi deletado pelo Facebook, Twitter e YouTube por promover informação falsa.